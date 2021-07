L’attesa senza data delle famiglie adottive “in sospeso” che si protrae dall’inizio dell’emergenza Covid, da quando la Cina ha messo lo stop alle adozioni. Con le coppie di futuri genitori che in molti casi avevano già programmato la partenza per concludere il già complicato iter di adozione interazionale. Per poi tornare in Italia con i loro figli, ma che ad oggi continuato a trovare un muro di gomma e i confini chiusi. A parlare dell’attesa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati