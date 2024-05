Maltempo in Veneto: temporali e fiumi a rischio, scatta una nuova allerta idrogeologica

VENEZIA - La Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità, dalla mezzanotte di oggi, 30 maggio, alle ore 20 di domani, che eleva l'allerta idrogeologica per temporali a «gialla» in tutti i bacini del territorio. Nel bacino del Basso Brenta-Bacchiglione viene indicato lo stato di preallarme per criticità idrogeologica e idraulica. In particolare l'allerta idraulica «arancione» è riferita al bacino del Muson dei Sassi, dove è possibile il superamento della seconda soglia idrometrica.

La criticità idraulica prevista sul resto dei bacini è gialla (attenzione), escluso l'Alto Piave (verde). Il preallarme riguarda i bacini del Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, stato di attenzione (gialla) sul resto dei bacini regionali. Sono state inoltre segnalate problematiche di dissesto arginale lungo il tratto terminale dell'Adige.