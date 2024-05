VENEZIA - Mentre i bambini già contano i giorni che li separano dall'inizio delle vacanze estive, per i genitori si sta avvicinando quel periodo dell'anno nel quale l'equilibrio tra lavoro e famiglia è messo a dura prova da un calendario scolastico che, senza considerare le esigenze delle famiglie, tiene lontano dai banchi i bambini per tutti e tre i mesi estivi. In soccorso di mamme e papà arrivano però i centri estivi, diventati negli ultimi anni un supporto indispensabile per attraversare più o meno in serenità l'estate in attesa che ricominci la scuola. Sì, perché, a fronte di un'offerta sempre più ricca che spazia dalle proposte sportive all'insegnamento delle lingue straniere, dai laboratori teatrali a quelli artistici, senza trascurare l'educazione ambientale e la scoperta di culture diverse, i prezzi per accaparrarsi un posto non sono proprio economici.

LA TARIFFA

Nonostante non si siano registrati aumenti rispetto allo scorso anno, le tariffe vanno dai 60 ai 250 euro alla settimana, con una spesa media mensile che supera i 500 euro per un figlio e raggiunge gli 800 se i pargoli sono 2. Quasi un terzo dello stipendio. medio di una famiglia, insomma, in estate finisce lì. A Venezia la corsa per un posto in uno dei tanti corsi quest'anno è iniziata già a metà aprile con le prime locandine apparse nelle bacheche delle scuole e sui social. Le attività più richieste si confermano quelle offerte dalle società sportive, in particolare quelle che si svolgono all'aperto sfruttando anche i parchi cittadini di Mestre, seguono i corsi di vela, voga, tennis e le attività in lingua inglese proposte attraverso giochi e laboratori, tra cui anche corsi di cucina. La domanda è più alta per i bambini dai 6 ai 12 anni, ma non mancano le richieste anche per i più piccoli di nido e materna che terminano il proprio anno scolastico alla fine di giugno. Per loro, oltre alla possibilità offerta da alcuni nidi privati ​​da frequentare anche a luglio, a tariffe leggermente più alte, non mancano proposte alternative con attività che spaziano dallo yoga al teatro, alla musica.

COMUNE IN PRIMA LINEA

A fianco delle numerose opzioni offerte dalle associazioni private, torneranno anche quest'anno da luglio le proposte dei centri estivi comunali, organizzati dalle associazioni che parteciperanno al bando aperto in questi giorni, promosso dall'Amministrazione per la concessione gratuita degli spazi nelle scuole del Comune, 15 tra terraferma e isole. In questo caso, in cambio dell'uso delle strutture, le associazioni garantiscono l'offerta di servizi a prezzi calmierati, invariati rispetto al 2023: 60 euro a settimana con agevolazioni se i figli iscritti sono due o più e 90 euro se si sceglie di frequentare il centro per 15 giorni. Torna anche quest'anno la mappa interattiva consultabile nella homepage del sito del Comune di Venezia, dove tutte le associazioni interessate possono iscriversi per promuovere la propria attività. Gli utenti hanno così la possibilità di confrontare le diverse offerte facendo una ricerca per area territoriale o per materia d'interesse, ottenendo anche informazioni su costi, sedi, orari e contatti delle diverse associazioni.

«Il censimento delle attività estive sarà sempre attivo per tutta l'estate nel raccogliere le diverse proposte nella mappa interattiva spiegato Laura Besio, assessore alla Politiche educative Continua l'impegno di questa Amministrazione verso le famiglie veneziane che in questi anni hanno mostrato di apprezzare molto le offerte proposte attraverso questa formula, che mette in rete il pubblico e il privato nell'interesse dei più piccoli. Ogni anno migliora la qualità dei progetti proposti e di pari passo aumenta anche il numero delle famiglie che scelgono questi servizi».