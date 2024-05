PORDENONE - Si risolverà con quattro mesi di lavori socialmente utili - quattro ore a settimana con la coop Noncello - e il versamento di 400 euro a titolo di beneficenza la vicenda che ha portato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a querelare per diffamazione su internet il 43enne Marco Del Pioluogo, residente a Roveredo in Piano. Ieri il programma predisposto dall'Uepe ha avuto l'avvallo del giudice monocratico Alberto Rossi. Il processo è sospeso fino a dicembre, quando sarà verificato l'esito della messa alla prova. Se non ci saranno ostacoli, il reato si estinguerà.

Del Pioluogo, difeso dall'avvocato Silvio Albanese, è imputato per alcuni post lasciati con il profilo Instagram "marcogattaccio" nell'ambito di una discussione sul Mose e sulla giunta Galan. Era il maggio 2020. A Zaia è stato dato del «mafioso» insieme a «tutta la Lega ladrona berlusconiana» nell'ambito della discussione online. Per la Procura di Pordenone si tratta di una diffamazione aggravata dall'utilizzo di internet. E Zaia, che si è sentito molto offeso da quelle dichiarazioni, dopo la querela si è costituito parte civile chiedendo un risarcimento di 10mila euro. L'istanza di messa alla prova non ha fatto cadere le pretese, ieri nuovamente riproposte dall'avvocatura della Regione Veneto, anche se la somma a titolo risarcitorio è stata ridotta a tremila euro. La sospensione del processo, tuttavia, li ha esclusi da un risarcimento in sede penale. Non resta che un'azione civile. Alla prima udienza era stato tuttavia sollecitato dal giudice un accordo tra le parti, ma la difesa non ha avuto la possibilità di avere alcun confronto con i legali che rappresentano Zaia. Da qui l'alternativa di ricorrere alla messa alla prova.

I post su Instagram sono stati lasciati nell'ambito di una discussione molto accesa, come spesso capita quando si parla di politici. Del Pioluogo è intervenuto facendo presente che Zaia non era stato indagato, nonostante il sistema Mose avesse coinvolto tutto il centrodestra. Ha anche aggiunto che non è possibile «farci credere che Zaia non sapesse nulla, beh vada a dirlo ai suoi simili perché qui non abbiamo l'anello al naso». Sarebbe finita lì se non avesse proseguito dando al governatore del Veneto del «mafioso con le mani in pasta ovunque», commentando negativamente il fatto che avesse inaugurato il Mose con Berlusconi. Nell'affondo finale mette ancora in dubbio l'operato di Zaia, sottolineando che a pagare è stato l'allora governatore Galan, «ma dentro c'era tutta la lega ladrona berlusconiana e parte della sinistra». Insomma, troppo per il governatore del Veneto, che si è sentito diffamato e ha reagito presentando querela.