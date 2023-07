AGNA (PADOVA) - Una vecchia stalla ristrutturata e trasformata in un “hotel” per accogliere i cani e offrire loro ospitalità e comfort mentre i padroni sono in vacanza o fuori casa per viaggi di lavoro. Gli ospiti a quattro zampe, nel nuovo “Hotel Scodinzolando”, di Agna, oltre ad avere un recinto tutto per loro, con uno spazio all’aperto riservato, saranno coccolati, accompagnati in passeggiata e potranno svolgere delle piccole attività ludiche e di addestramento, per tenersi in forma e non annoiarsi. Non manca nemmeno il servizio di toelettatura.



LA RICHIESTA

Partita da poche settimane l’attività di un giovane imprenditore di Agna, Denis Barbetta, 30 anni, sta già riscuotendo un notevole interesse e con l’inizio dell’estate e della stagione delle vacanze le prenotazioni fioccano. Denis è cresciuto nell’azienda agricola di famiglia ad Agna, una tenuta di trenta ettari immersa nel verde nella campagna alle porte del paese, che già da qualche anno ha imboccato la strada della multifunzionalità in agricoltura, affiancando il servizio di addestramento cani.

«Accanto all’attività agricola tradizionale - spiega Denis - abbiamo deciso di valorizzare le peculiarità della nostra fattoria, a partire dalla disponibilità del terreno e delle strutture. A questo si aggiunge la mia passione per gli animali e in particolare per i cani. Tutto è cominciato quando ho deciso di aprire un campo di addestramento, dove ho avuto modo di crescere a livello professionale in questo settore. In questi anni ho ricevuto un primo impatto su cosa significa gestire questo tipo di attività, e mi è piaciuto. Perciò ho pensato, perché non allargare i miei orizzonti? La squadra si è ampliata e così anche i nostri sogni e ambizioni: ora ci occupiamo dell’accoglienza a trecentosessanta gradi di un cane, offrendogli un’attenzione completa, dalla pensione all’addestramento e alla toelettatura».

La storia di Denis è la conferma di come la nuova generazione di agricoltori sia aperta al cambiamento e all’innovazione, nel segno della multifunzionalità dell’agricoltura, spiega Coldiretti Padova. «In campagna le potenzialità non mancano - ricorda il presidente Roberto Lorin - e i nostri imprenditori le sanno cogliere e valorizzare, pensiamo all’attività delle decine di fattorie didattiche con le scuole, agli agriturismi sul fronte dell’accoglienza, alla pet therapy, alla vendita diretta dei prodotti, all’avvio di nuovi servizi e attività».