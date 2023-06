TREVISO - I commercianti del centro storico scendono in campo contro i proprietari dei cani che non puliscono le zone, in particolare sotto ai portici, ma non solo, dove i loro amici a quattro zampe fanno la pipì. È questo il fulcro della petizione lanciata da Alberto Alessandrini, anima del gruppo Enjoy Respect Treviso. In poco tempo sono già state raccolte oltre 100 adesioni tra il Calmaggiore, piazza San Vito e la pescheria. Scorrendo i negozi che hanno messo timbro e firma, come conferma lo stesso autore della petizione, si va dalla gioielleria De Wrachien allo storico locale Muscoli’s, passando per la pizzeria da Fausta, La Campana, La Colonna, la pasticceria Casellato, l’agenzia viaggi Gattinoni, Gigi Trevisin, Gentj, l’antica Merceria ai Due pomi. Tra gli altri, ci sono poi anche la tabaccheria Novello di piazza San Vito, l’agenzia Trecento, la Lush del Calmaggiore, Soligo Pelletterie, White Stone, Studiouno Nails Design, Angolo Casalinghi di via Fra’ Giocondo.

LO SCERIFFO

Tra i firmatari, inoltre, figura pure l’ex sindaco Giancarlo Gentilini, che ha sottoscritto la petizione sui tavoli della trattoria Due mori, davanti a Ca’ Sugana. « Chiediamo che i comportamenti incivili e scorretti da parte di alcuni proprietari, pur una piccola minoranza, vengano puniti e sanzionati – spiega Alessandrini – per questo puntiamo a consegnare la petizione la settimana prossima nelle mani del sindaco Mario Conte e del comandante della polizia locale, Andrea Gallo » .

SENSIBILIZZAZIONE