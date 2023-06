PADOVA - Come ogni giorno Angela stava portando in passeggiata la sua cagnolina in via Giovanni Someda nel quartiere Salboro, ma domenica scorsa, verso le 10 di mattina, è successo il peggio. Due cani si sono immediatamente avvicinati, il primo innocuo mentre il secondo un pitbull ha azzannato il maltese senza lasciargli scampo: sono bastati 10 minuti per provocargli un'emorragia dalla quale la piccola Zoe, di un anno, non si è più ripresa. E' noto che la razza in questione è nella lista di quelle ritenute più pericolose.



I FATTI

Non sono bastate le urla e la richiesta di aiuto della padrona a spaventare il cane, nemmeno tirando il guinzaglio della sua cagnolina. Immediato il soccorso dei vicini che sono scesi in strada per intervenire, hanno provato con ogni mezzo a togliere Zoe dalla morsa del pitbull finché dopo numerosi tentativi sono riusciti a portarla in salvo. In un primo momento non erano presenti delle tracce di sangue, ma la cagnolina faceva fatica a respirare. Immediata la chiamata al 112 e il caso è stato passato all'Ulss veterinaria di Selvazzano Dentro, la cagnolina però è stata portata in una clinica privata del territorio aperta di domenica. I veterinari l'hanno messa subito sotto ossigeno e da una prima lastra il morso aveva schiacciato i polmoni, Zoe era da operare appena si fosse ripresa. La proprietaria non ha fatto in tempo a tornare a casa a rassicurare i suoi figli che è arrivata la telefonata della clinica, per comunicare il decesso del cane.



«Sto malissimo- spiega Angela D'Ottavio proprietaria di Zoe-. Era come la mia terza figlia. Io e la mia famiglia vogliamo andare fino in fondo perché queste cose non devono accadere più, che siano altri animali, bambini o anziani. E se al posto di Zoe ci fosse stato mio figlio di 7 anni? Proprio per questo motivo voglio alzare la voce perché è un fatto grave. I miei figli sono ancora sotto shock».



I proprietari del pitbull non erano in casa quella mattina, appena hanno saputo dell'accaduto hanno affermato che il cane era scappato. Ma, secondo alcuni testimoni che abitano nel quartiere, non sarebbe stata la prima volta. Molte persone hanno raccontato di aver paura di quel cane e che si aggira senza museruola, nonostante ci sia un'ordinanza comunale che obbliga l'utilizzo a determinate categorie di cani.