Maltempo in Veneto. L'incredibile forza dell'acqua: strade come torrenti in piena

Maltempo in Veneto. Nelle immagini girate dai vigili del fuoco la situazione nel Vicentino. Sono oltre 20 gli interventi dei vigili del fuoco, venerdì 31 maggio, per le forti piogge che questa notte e questa mattina hanno interessato la provincia di Vicenza. Interventi delle squadre per allagamenti che hanno interessato anche alcune strade nei comuni di San Vito di Leguzzano, Malo per l’esondazione di alcune rogge. I comuni maggiormente interessati: Malo, San Vito di Leguzzano, Valdagno, Sandrigo, San Germano dei Berici, Cornedo Vicentino, Schio e Villaverla.