PADOVA - Tornano, dopo trent’anni, i pony in Pediatria. Sono Dodi, Chicco e Stella, di rispettivamente 15, 27 e 6 anni, arrivati nella giornata di ieri per portare un sorriso ai bambini e ragazzi ricoverati in Oncoematologia pediatrica e in Pediatria. Tanti i piccoli pazienti che hanno partecipato alla visita, chi accompagnato dall’infermiere, chi dai genitori e chi, per motivi di sicurezza sanitaria, li ha visti dalle finestre e terrazze del reparto che ospita oltre duecento giovani e bimbi. Il progetto, che prende il nome dall’associazione “Gioco e benessere in pediatria” ed è promosso dalla Federazione italiana sport equestri (Fise) del Veneto, ha visto l’ingresso dei pony nel giardino di Pediatria a conclusione di un percorso di pet therapy e di approccio al cavallo iniziato nei mesi scorsi.

Pony dai bimbi della Pediatria

I piccoli pazienti hanno avuto la possibilità di passare l'intero pomeriggio in compagnia dei tre pony insieme a 18 volontari tra istruttori e assistenti. Anche se per motivi di salute non si poteva entrare a contatto diretto con gli animali, i bambini si sono divertiti anche grazie alla performance di un cavaliere in tenuta da soldato romano in carrozza e alle simulazioni con birilli, cerchi, redini e briglie. Insomma, una giornata inclusiva che ha donato tanta spensieratezza. «Questa iniziativa è un regalo per i piccoli – ha spiegato Carlo Moretti, direttore della Diabetologia pediatrica e presidente dell’associazione “Gioco e benessere in pediatria” –. La presenza degli animali in un ambiente di cura intensiva che ospita bambini con malattie gravi è un’occasione di normalità. Infatti è con esperienze come questa che i bambini possono sperimentare la capacità di fare grandi cose per curare anche la loro anima. Quest’anno sono trent’anni che sono iniziate le attività con gli animali in Pediatria. Un ringraziamento va anche a Claudio Maniero che li ha portati qui nel 1994». Alla realizzazione dell'evento hanno collaborato due maneggi padovani inclusivi, "Il cuore oltre l'ostacolo" di Albignasego e "Legnaro cavallo" di Legnaro, con il patrocinio del Comitato Veneto Fise.

Pet therapy

«Siamo felici di contribuire alla salute dei bambini – ha sottolineato Clara Campese, presidente Fise Veneto –. Riteniamo che le attività con il cavallo debbano mettersi al servizio dei più fragili e in Veneto sono molte le iniziative che promuoviamo in questo senso. Questi animali amano gli umani incondizionatamente e danno tanto amore. Del resto, il cavallo è spesso utilizzato nella pet therapy perché riesce a instaurare con l’uomo un forte legame empatico, legge le nostre emozioni e riesce a trasmettere affetto e serenità, ma anche forza e coraggio. Questa è un’iniziativa semplice e mi auguro che possa essere da modello virtuoso per altre istituzioni». A fare visita ai pony anche i professori Eugenio Baraldi e Giorgio Perilongo del Dipartimento Salute donna e bambino e Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda ospedaliera, che ha commentato: «Anche questo piccolo progetto rientra nella grande programmazione per l’umanizzazione delle cure in Pediatria e Oncoematologia».