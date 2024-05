Si intrufolavano in stabilimenti, negozi e magazzini eludendo sistemi di sorveglianza anche molto sofisticati. I furti, infatti, avvenivano in maniera "pulita" senza far suonare mai l'allarme. Il metodo ricorda quelli seguiti dall'agente Ethan Hunt nei vari Mission Impossible: i malviventi si calavano dal tetto e strisciavano per terra in modo da non farsi intercettare dai sensori o dai fasci laser. D'altronde, non erano ladri di galline ma cercavano accessori di alta moda, profumi e cosmetici di alta gamma, utensili costosi e pneumatici per grandi unità. Tutta roba che poi presumibilmente veniva trasportata all'estero.



Ieri i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette rumeni, la maggior parte dei quali residenti in Italia, firmata dal giudice per le indagini preliminari di Venezia, Claudia Ardita. Per il sostituto procuratore Giorgio Gava, che ha coordinato le indagini, il gruppo avrebbe agito tra il febbraio e il novembre 2022 tra le province di Venezia, Padova, Vicenza, Cremona, Mantova, Bergamo e Reggio Emilia mettendo a segno 23 furti per un controvalore di un milione e 130mila euro. La maggior parte della merce è stata venduta presumibilmente in Romania tramite canali clandestini, tanto che solo una piccola parte della refurtiva (circa 300mila euro) è stata effettivamente recuperata.



GLI INTERROGATORI

Il pm Gava ipotizza l'associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato e, per alcuni soggetti, anche la ricettazione. Il reato associativo, però, non è stato ravvisato dal giudice ai fini cautelari anche se l'imputazione rimane. Oggi inizieranno gli interrogatori degli indagati (tutti tra i 25 e i 35 anni), detenuti nelle carceri di Venezia e di Bergamo. Tutto era cominciato nel febbraio di due anni fa con un clamoroso furto da Dior a Fossò (nella foto), dove sparirono 340 paia di scarpe. Si tratta del luogo divenuto tristemente famoso perché proprio nel vicino piazzale fu consumata l'aggressione mortale a Giulia Cecchettin. Era stata proprio una telecamera di sorveglianza della Dior a fornire importanti elementi agli inquirenti. E anche per i furti i filmati si sono rivelati molto utili per capire come si muovevano i ladri. Sono così cominciate indagini del Nucleo investigativo, fatte di ricerca sui tabulati telefonici, sull'individuazione dei sospetti e successivamente su pedinamenti e appostamenti. Alla fine si è riusciti a concludere che 23 furti erano attribuibili al gruppo, che non agiva mai nella sua interezza, ma attraverso nuclei di due-tre persone per volta in luoghi diversi.