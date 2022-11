La cantautrice Madame legge Pigafetta e stuzzica gli imprenditori: e voi che spirito d'avventura coltivate?

SCHIAVON - L'appuntamento è per l'11 novembre, ed è già sold out. Esauritissimo, anche perché la ciliegina sulla torta sarà la cantautrice vicentina Madame, rivelazione di Sanremo 2021, chiamata a leggere dei brani del Diario di Antonio Pigafetta insieme ad altre personalità come Rick DuFer, autore e filosofo digitale, e gli imprenditori e manager vicentini Luca Tomasi e Maurizio Zordan.

L'evento "Spirito d'impresa" si svolge, alle 18.30, nella sede di Poli Distillerie a Schiavon, nell'ambito della Settimana della cultura d’Impresa promossa da Museimpresa e Confindustria. E ad introdurre sarà proprio Laura Dalla Vecchia, presidente della Confidustria vicentina.

L'occasione è fornita anche all'anniversario dei 500 anni dalla prima circumnavigazione del globo, l'impresa che vide Magellano prendere il mare con cinque caravelle il 20 settembre del 1519. Una spedizione con centinaia di uomini della quale dopo tre anni, nel 1522, tornarono solo un veliero e 18 sopravvissuti. Tra coloro che si erano salvati la pelle il vicentino Antonio Pigafetta, cronista meticoloso di quella incredibile impresa, da cui nacque poi il suo libro.

La domanda dell'evento, rivolta agli imprenditori, rilanciata anche dalle lettura di Madame e colleghi, è: in che misura lo spirito d’avventura degli esploratori del passato vive dentro di voi oggi? Nelle cantine sotterranee della famiglia Poli dovranno arrivare delle risposte, sulla scorta dei testi di Pigafetta. Dopo la visita allo stabilimento e la prolusione di Dalla Vecchia, a introdurre il diario di Pigafetta sarà Stefano Soprana, presidente dell'associazione Pigafetta 500, mentre modererà il dibattito Jacopo Poli.