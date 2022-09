I 500 anni dalla spedizione di Magellano: celebrazioni in Spagna con Roberto Ciambetti in rappresentanza della Regione

Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto nonché consigliere comunale di Vicenza, ha rappresentato la Regione e la città berica alle celebrazioni ufficiali per il Cinquecentenario della prima Circumnavigazione del globo a Sanlucar de Barrameda (Spagna), da dove partì la spedizione di Magellano e dove il 6 settembre 1522 ritornò la nave Victoria guidata da Sebastiano Elcano e Antonio Pigafetta.

«Una giornata intensa, con il re Felipe VI, la nave scuola Elcano della marina spagnola in baia, la presidente del Congresso dei Deputati Meritxell Batet i Limana, il vicepresidente del Parlamento europeo. Persino la Vuelta - ha detto Ciambetti - ha portato l’omaggio dello sport spagnolo facendo partire la tappa del 6 settembre da Sanlucar e alla sera l’orchestra nazionale di Siviglia con il Requiem di Magellano sul lungomare con un concerto partecipatissimo trasmesso in diretta televisiva ha suggellato questo 6 settembre in cui Antonio Pigafetta è stato protagonista, con il suo diario costantemente citato, come più volte sono state ricordate Vicenza e il Veneto».