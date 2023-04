Imbrattata con spray e scritte ingiuriose la sede della Lega. Ciambetti: «Vigliacchi che non mostrano la propria faccia»

VICENZA - Imbrattata con scritte ingiuriose e spray la sede provinciale della Lega a Vicenza. Scritte sui muri e sul volto del presidente della regione Veneto Luca Zaia. La Digos sta indagando su quanto accaduto oggi, 25 aprile.

«Imbrattare e insultare hanno poco a che fare con la critica e con l’intelligenza - dichiara il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti - chi non ha il coraggio delle proprie opinioni, chi non mostra la propria faccia e a viso aperto esprime le proprie idee, è un vigliacco, come certi leoni da tastiera: non fanno paura, fanno pena e a maggior ragione il 25 aprile, quando ricordiamo con ammirazione chi per difendere le proprie idee e la libertà di tutti sfidò anche a costo della vita un regime violento e assassino, capace di torture inaudite».