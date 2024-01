Ieri sia Tommaso Verdini che Fabio Pileri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia. Come gli altri sei indagati dalla Procura di Roma per le ipotesi di corruzione aggravata e turbativa d'asta negli appalti Anas, hanno scelto la linea del silenzio i due soci nell'impresa di consulenza Inver, entrambi attualmente agli arresti domiciliari: «Abbiamo visto molte cose sulle quali avremmo da dire, ma in questa fase dobbiamo prima verificare l'entità dell'accusa», ha spiegato l'avvocato Alessandro De Federicis. Invece dalle carte dell'inchiesta condotta dai pm Gennaro Varone, Rosalia Affinito e Fabrizio Tucci, emerge come i lobbisti parlassero eccome fra l'estate del 2021 e la primavera del 2023, impegnati in manovre affaristiche e millanterie politiche, al punto da citare anche il governatore veneto Luca Zaia, oltre che il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, ambedue completamente estranei alla vicenda giudiziaria.

L'INFORMATIVA

Fra i risvolti nordestini dello scandalo, spiccano le (poche, per la verità) pagine dedicate alle nomine di Cav. La concessionaria del Passante di Mestre e dell'A4 Venezia-Padova è detenuta al 50% da Regione e Anas, le quali si ripartiscono anche le designazioni: all'istituzione spetta il presidente, mentre all'azienda compete l'amministratore delegato. Eppure è proprio la carica di ad quella che in particolare Verdini, vantando entrature in Regione, prospetta a Domenico Petruzzelli, dirigente di Anas ora indagato a piede libero con l'accusa, secondo il gip Francesca Ciranna, di aver garantito «il suo intervento per la soluzione di eventuali problematiche non preventivate o preventivabili al momento della conclusione del patto corruttivo». L'informativa della Guardia di finanza dà conto di una serie di intercettazioni ambientali e telefoniche risalenti al 28 aprile 2022. Verdini parla con un soggetto non meglio identificato, al quale manifesta l'intenzione di ricompensare Petruzzelli con la poltrona in Cav, ma di non sapere se la volontà dei decisori sia di mettere una figura interna ad Anas oppure un esterno. Invece che chiederlo all'azienda che deve formalizzare la nomina, l'idea è di fare sponda sulla Regione. «Zaia non ci mette mano adesso in queste cose qua», riflette però il misterioso interlocutore, suggerendo piuttosto di puntare su Ciambetti attraverso un certo Filippo, che secondo il lobbista dovrebbe proporre il nome di Petruzzelli al leghista «come fosse amico suo». Verdini si fa passare Filippo al cellulare e gli riferisce di essere stato poco prima in Fs, cioè nel gruppo di cui fa parte Anas, dove il suo contatto gli avrebbe consigliato di interfacciarsi con il partito. Racconta il figlio del'ex senatore Denis Verdini (e fratello di Francesca, compagna del ministro Matteo Salvini): «Gli ho detto ma con quale Lega? Eh no con la Lega veneta nel senso che devo confrontarla (inc) con Zaia... eh io ho detto va bene non c'è problema». Aggiunge poi il lobbista, parlando sempre del suo contatto in Anas: «Lui m'ha detto se a me mi arrivasse da, da, dalla regione Veneto la segnalazione di un uomo interno sarei felicissimo perché per me è più semplice, sennò mi va bene anche uno esterno». Filippo e Verdini si accordano per parlarne «lunedì sera», verosimilmente il 2 maggio 2022, durante una cena con Ciambetti, anche se l'indagato precisa all'altro: «Siccome io non ho rapporto con lui tu dovresti secondo me, poi valuta te perché è il tuo contatto, dirgli che sono un caro amico tuo cioè che è una persona tua». Peraltro lo stesso Verdini si rende conto che quello non è l'aggancio giusto («Non so neanche chi è Ciambetti»), ma confida di poterlo comunque sfruttare: «Non è una cosa che dipende dal Veneto eh, è una cosa che dipende da Fs, però ovviamente Fs... dovendo vendere questa partecipazione al Mef...».



In realtà l'assetto societario non cambierà e il 18 novembre 2022 Anas nominerà la manager esterna Maria Rosaria Anna Campitelli (totalmente estranea all'inchiesta). Tuttavia in quel momento il lobbista ha bisogno di accreditarsi, secondo gli investigatori, che riassumono così il finale della conversazione: «Dice che lunedì va a cena con il presidente del Consiglio del Veneto e prova a far veicolare il curriculum. Verdini prosegue ritenendo che lunedì parlerà chiaro con Ciambetti».



IL VERBALE

Interpellato dal Gazzettino, il presidente dell'assemblea legislativa veneta conferma l'incontro: «Non ricordo dove fossimo, c'erano diverse persone, si è parlato anche di altro. Sulla nomina ho fatto subito presente che non era di competenza regionale. Il curriculum di Petruzzelli mi è stato consegnato in un'altra occasione, e non da Verdini, ma non ne ho fatto appunto nulla. Lobbisti quelli? Probabilmente sono persone che fanno consulenze per le imprese, ma mi sono sembrati dei tipi un po' ruspanti: a Bruxelles sono abituato a vedere figure molto più strutturate». Zaia è perentorio: «Questi soggetti? Mai sentiti, né visti, né conosciuti».

Peraltro il caso Cav non viene nemmeno menzionato nel verbale dell'interrogatorio a cui Petruzzelli viene sottoposto l'11 ottobre 2022 su sua richiesta, per puntualizzare «di non avere mai rivelato notizie coperte da segreto a terzi o aiutato terzi né di avere mai chiesto utilità a terzi». Sulla sua carriera l'ingegnere riporta anzi il contenuto della comunicazione resa al suo superiore nel giugno del 2022: «Avrei preferito tornare al mio vecchio incarico presso l'ufficio collaudi».



La mancata nomina resta comunque uno degli addentellati nordestini dell'inchiesta romana, così come il ruolo dell'indagato Luca Cedrone nella struttura operativa "Piano strategico per l'accessibilità a Cortina 2021", il lotto di Veneto e Friuli Venezia Giulia della gara per la sistemazione di viadotti e gallerie finita sotto la lente, i pagamenti del colosso vicentino Gemmo alla Inver, l'iscrizione sul registro degli indagati dell'ex parlamentare Vito Bonsignore per il tentativo di far promuovere dai lobbisti alcuni suoi progetti imprenditoriali tra cui quello della Orte-Mestre.