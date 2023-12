PADOVA - Tanti eventi in città e dintorni per l'Immacolata. Al Gran Teatro Geox di Corso Australia salirà sul palco alle 21.15 una cantautrice di indiscusso talento: Madame, che a 21 anni ha calcato il palco dell'Ariston già due volte, riscuotendo un grande successo di pubblico e critica. La più giovane vincitrice di due Targhe Tenco per il miglior album d'esordio e per la miglior canzone "Voce", ha collezionato in soli 4 anni 38 certificazioni tra platino e oro. Energica, spontanea, coinvolgente, la popolare voce ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi; il suo ultimo album "L'amore" include la hit sanremese "Il bene nel male" e il nuovo singolo "Aranciata", in 14 tracce si racconta l'amore nelle sue più varie sfaccettature. Nel disco vivono molte donne come una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, l'amica Matilde, una bambina, Madame stessa; ad accompagnare la voce vicentina ci sarà la band che è al suo fianco sin dal primo tour: Dalila Murano alla batteria, Karme (Carmelo Caruso) alle tastiere, Estremo (Enrico Botta) alla consolle ed Emanuele Nazzaro al basso (biglietti disponibili sul circuito Ticketmaster).

I semifinalisti di X Factor 2023, gli Astromare (il duo rock formato da Carlo Alberto Matterazzo e Francesco Buscato, rispettivamente pianoforte e batteria, autori del brano inedito "Metaverso") arriveranno alle 16.30 nel negozio Sky in via Roma per incontrare il pubblico e raccontare la loro esperienza nello show e i progetti futuri. Alle 21 all'oratorio della Madonna Nera, i Solisti del Teatro La Fenice diretti dal maestro Alberto De Piero suoneranno nel "Concerto dell'Immacolata" per la rassegna "Festival Internazionale di Musica del Veneto" (ingresso libero). Al Teatro ai Colli in zona Brusegana alle 21 si terrà il Tribute Show degli Abbadream con i più grandi successi degli Abba, con costumi e scenografie spettacolari (biglietti da 29 a 38 euro). Il Musme, Museo di Storia della Medicina di via San Francesco, sarà eccezionalmente aperto dalle 9.30 alle 19.

Alle 16.30 in piazza Roma a Montegrotto Terme ci sarà l'esibizione "Blue Sway Pole", un'innovativa performance acrobatica da un'altezza di 4 metri; seguirà l'accensione dell'albero di Natale e si potrà gustare una cioccolata calda. Il Venice Vocal Jam si esibirà alle 17.30 nel primo concerto del Gospel & Music Christmas Festival nel villaggio di Babbo Natale in piazza Vittoria a Monselice: uno dei più importanti gruppo di musica a cappella in Italia, terzo ensemble italiano a ricevere il Caras (Contemporary A Cappella Recording Awards ossia l'Oscar della musica a cappella, il più ambito riconoscimento internazionale per questo tipo di esecuzione) è formato da Anna Acerboni, Silvia Marchesan, Elisa Bortoluzzo, Arianna Natural, Oscar Chellin, Emiliano Conte e Marco Bosello). La formazione in gran parte veneta spazia dal jazz al folk, dal rock al musical (ingresso libero). Per il Ponte dell'Immacolata Villa dei Vescovi del Fai a Torreglia ospiterà il Mercatino natalizio con 28 espositori del territorio, scelti tra artigiani e aziende agricole, tante creazioni fatte a mano ed eccellenze enogastronomiche, dolci della tradizione, miele e confetture, vini; possibilità di visite guidate alle 11, 12, 15 e 16. Al Museo di Arte Contemporanea Dino Formaggio al Palazzetto dei Vicari di Teolo apre infine la Mostra Biennale intitolata "Suoni dal mondo. Dalle Dolomiti alla Laguna" curata da Roberto Tombesi (ingresso libero).