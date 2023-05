PADOVA - Inaugurata ieri sera la prima edizione di Do It For, progetto di responsabilità sociale di Pegoraro srl, storica agenzia Zurich del territorio che mira alla raccolta di fondi a sostegno di iniziative di particolare valore scientifico e sociale. Ad aprire le danze è stato il concerto della cantante Madame al Centro Porsche Padova. L'evento, a numero chiuso e su invito (300 i presenti) ha permesso di raccogliere oltre 30mila euro destinati, per questa prima edizione, alla Fondazione per la ricerca biomedica avanzata e all'attività di ricerca svolta dal Vimm, l'istituto veneto di Medicina molecolare. Da qui il nome utilizzato per questa prima edizione: Do It For Vimm. La collaborazione che si è venuta a creare punta dunque a sostenere il lavoro svolto dal gruppo di ricerca, impegnato nell'identificazione di nuovi bersagli terapeutici nella cura delle leucemie, dei linfomi non Hodgkin e del mieloma multiplo. «Iniziative come questa ci aiutano enormemente nel nostro duplice scopo di sostenere la ricerca e di avvicinare sempre più persone e più giovani alla nostra realtà e a quello che facciamo ogni giorno. La ricerca sulle malattie del sangue e delle leucemie è uno dei filoni principali di indagine che portiamo avanti al Vimm, e sapere di avere al nostro fianco un gruppo di sostenitori così attento rilancia la nostra azione» ha dichiarato Paolo Marizza, direttore generale della fondazione per la Ricerca biomedica avanzata. «La crescita economica della nostra rete di professionisti e lo stretto legame con i bisogni della società in cui operiamo ci ha indotto ad adottare un comportamento socialmente responsabile. Abbiamo fatto nostro il concetto di responsabilità sociale d'impresa e per rendere questo proposito un progetto operativo e concreto è stato definito uno strumento che permetta di mettere insieme più soggetti per realizzare un evento finalizzato a un programma di beneficenza. Questo progetto è stato declinato nel logo "Do it for", parole che riassumono l'obiettivo di questo nostro programma di raccolta fondi - ha aggiunto Massimo Pegoraro, amministratore delegato dell'omonima società - Penso che fare del bene ci faccia sentire bene, e abbiamo voluto trasmettere questo tipo di messaggio ai nostri clienti. Abbiamo ricevuto una risposta che è andata anche oltre le nostre aspettative».

VERSO I PIÙ GIOVANI

Per questa prima edizione la scelta è ricaduta su Madame anche per la vicinanza con le generazioni più giovani. «Quando ho sentito la cifra che è stata raccolta sono stata molto felice» ha affermato la cantante vicentina. Che ha poi sottolineato: «Credo anche che più che ringraziare me ci sarebbe da ringraziare tutto il progetto Vimm, e le persone che hanno deciso di partecipare attivamente all'iniziativa con le loro donazioni. I protagonisti della storia quest'oggi sono altri».

«La componente economica è certamente importantissima, ma lo è altrettanto generare queste occasioni di condivisione e di comunicazione, canalizzando e mostrando attraverso voci così importanti come quella di Madame, che toccano l'anima e non solo il lato razionale, i risultati della ricerca e cosa si sta facendo nel concreto» ha detto Paolo Marizza. Che a proposito dell'equipe di ricerca ha concluso: «Loro si occupano di ricerca traslazionale, cioè quel tipo di ricerca che accelera e avvicina quello che emerge dalla ricerca di base per arrivare al momento terapeutico. Questa è la nostra missione. Poter far arrivare questi messaggi al mondo giovanile e creare questa consapevolezza e condivisione per noi è molto importante».