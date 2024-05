CASALE DI SCODOSIA (PADOVA) - È stato arrestato il ballerino di latino-americano Andrea Franzon, in arte Andy Milo. Dovrà scontare una pena di 10 anni e 22 giorni per estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia. L'ordine di carcerazione è stato eseguito dai carabinieri di Casale di Scodosia, che hanno rintracciato Franzon e lo hanno scortato al carcere di Rovigo.

LA VICENDA

L'arresto mette la parola fine ad una luna serie di reati commessi dal 38enne tra il 2011 e il 2021. Andrea Franzon, formalmente un ballerino di danze latin-pop, aveva già fatto parlare di sé negli scorsi anni a causa delle vicende giudiziarie che lo avevano visto protagonista. A settembre 2019, quando era residente ad Ambrogio di Copparo, nel ferrarese, Franzon era stato arrestato dai carabinieri di Jolanda di Savoia e Copparo con l'accusa di atti persecutori e lesioni aggravate ai danni della sua allora fidanzata, intenzionata a interrompere la relazione. Entrati in casa, i militari avevano trovato sia Andy Milo che la donna, ferita e in stato di choc. Soccorsa, la ragazza era stata dimessa con una prognosi di cinque giorni. Un episodio a cui avrebbero fatto seguito altri fatti ritenuti dal giudice penalmente rilevanti.

Oltre ad atti di violenza, Franzon aveva posto in essere nello scorso decennio diverse estorsioni a sfondo sessuale. A giugno 2019, l'uomo era stato condannato dal giudice dell'udienza preliminare di Rovigo a 4 anni per il reato di estorsione. Franzon era solito raggirare uomini incontrati in piattaforme online per incontri gay. In quella circostanza, si era finto il gestore della pagina web e aveva intimato ad un malcapitato di versare 1.300 euro sul suo conto per non essere denunciato. Nel 2011, aveva adescato sette uomini su vari siti e pubblicazioni cartacee. Per questi fatti, era stato condannato nel 2015 a due anni e sei mesi di reclusione.

IN TELEVISIONE

A maggio 2019, infine, il telegiornale satirico Striscia la Notizia aveva trasmesso un servizio che vedeva Franzon accusato di un'estorsione a sfondo sessuale e persecuzione ai danni di un uomo veneziano, conosciuto tramite un annuncio sul web. Il ballerino avrebbe perseguitato la vittima chiedendogli ripetutamente denaro. In caso di rifiuto, la sua vita intima sarebbe stata resa pubblica.