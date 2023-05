PADOVA - «Cerco di trovare un filo conduttore che poi posso condividere attraverso la mia musica. Con la musica cerco di parlare a più persone possibili». Queste le parole della cantante vicentina Madame che con il suo concerto ha dato il via all'iniziativa "Do it for" della Pegoraro srl, iniziativa che ha permesso di raccogliere già 30 mila euro per il Vimm. Madame ha poi visitato i laboratori di ricerca.