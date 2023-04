PADOVA - Almeno 300 fan pazientemente in coda ieri pomeriggio lungo il liston per incontrare Madame, la popolare cantante vicentina di "Marea", "Baby", "Clito" arrivata al Mondadori Bookstore di Padova per il firma copie del suo nuovo album "L'amore". La fila davanti al nuovo negozio al piano terra dell'ex Rinascente arrivava fin oltre il Caffè Cavour: neanche qualche goccia di pioggia ha fatto desistere le tante donne, soprattutto coetanee dell'artista, che sono giunte fin dalla mattina per prendere i primi posti.

I fan

Occhiali da sole a specchio, t-shirt grigia, pantaloni comodi e scarpe da ginnastica: questo il look sportivo della nuova star della musica italiana, disponibile e sorridente con tutti. «Sono qui dalle 11 - confessa la capofila Linda, 16 anni, studentessa - mi ritrovo nelle sue canzoni, soprattutto "Nuda" con Ernia e voglio farle vedere un diario che scrivo ogni giorno con delle frasi ispirate anche da lei».

«Lei piace o non piace - taglia corto Serena, 32, commessa di Portogruaro insieme alla sorella - è innovativa, anche per come si propone, e le sue parole colpiscono al cuore».

«Coraggio, spirito e voglia di fare - dichiara Gessica, 26, impiegata veronese - se le cantanti avessero la forza di dire le cose come fa lei sarebbe tutto più semplice».

«La sua musica mi ha aiutato a superare un momento doloroso della mia vita - spiega la 15enne studentessa padovana Gaia affiancata dalla mamma, altrettanto appassionata supporter della voce di Creazzo - lei è senza filtri ed esprime quello che pensa». Tra un abbraccio e uno scatto Madame ascolta il suo "popolo" emozionato che vorrebbe dirle tantissime cose in pochi indimenticabili secondi. Qualcuno mostra i tatuaggi con le frasi delle sue canzoni o approfitta per farsi firmare anche i precedenti album. C'è anche chi è in missione per conto di familiari che non potevano partecipare. «Sono venuta al posto di mia sorella che sta in Sicilia e la adora da sempre - afferma Maida, 23, universitaria - le ho promesso che oltre all'autografo riuscivo a registrare un video saluto».

L'emozione

Anche se dovrebbe andare via veloce per accontentare tutti, Madame gentilmente soddisfa al volo la richiesta mentre nelle casse risuonano i suoi nuovi pezzi tra cui la hit sanremese "Il bene nel male". «Mio figlio ha praticamente la sua età e ha votato a Sanremo per la sua canzone che ha seguito in ginocchio davanti alla tv - rivela Michela, 50 anni - purtroppo oggi giocava a calcio e mi ha pregato di venire a far autografare il disco». Una giovane coppia piovese si presenta con una bimba di 2 mesi per una foto di famiglia. «Alice è venuta al mondo sentendo le sue canzoni - ha raccontato il papà Guglielmo, 38, con la compagna Sonia - la seguiamo dagli esordi quando era uscita con "Sciccherie" e si capiva che era un talento. È geniale anche nei video come in quello del pezzo del Festival». Una fan invece si presenta con una maglia che ricalca il disegno rosso della copertina del nuovo album, disponibile sia in cd che vinile, e la giovane voce veneta gradisce la sorpresa tanto che autografa direttamente la maglietta. «Apprezzo il suo essere diretta nell'affrontare alcuni temi difficili ma molto attuali sostiene uno dei pochi maschi, Pieralvise, 28, che lavora in un'agenzia di moda a Firenze mi piace anche il suo stile». Tutte le foto di Madame con i fan si potranno vedere nei prossimi giorni sulla pagina Facebook del negozio.