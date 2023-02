Sanremo 2023, Nordest in gara. Le reazioni a caldo di Madame, gIANMARIA, Will e Shari

Rappresentanza del Veneto e del Friuli a Sanremo 2023: quattro artisti su 28 dal Nordest. In gara alla 73esima edizione del Festival, si sono esibiti i vicentini Madame, gIANMARIA, il trevigiano Will e la friulana Shari. Tutti hanno portato sul palcoscenico testi che guardano al loro vissuto, a storie d'amore infrante, a vissuti pesanti, al loro non sentirsi all'altezza, al sentirsi "stupidi" e giudicati. Ma, al di là dei singoli testi e dei loro significati, tutti loro hanno dato prova di una grande voglia di riscatto.

Madame: «Ora continuiamo a camminare insieme»

Tra le presenze più criticate e allo stesso tempo attese di questo Festival c'era senz'altro quella di Francesca Calearo in arte Madame. La vicentina anno 2002, è salita sul palco dell'Ariston con il brano "Il bene nel male" che all'inizio doveva intitolarsi "Puttana", cambiato poi per motivi legati all'etica del programma. E le è valsa il settimo posto nella classifica finale, la prima dei veneti in gara. «La musica non vince le gare. La musica da sola non basta mai a vincere le gare. Ma io me la farò bastare sempre. Questa occasione mi è servita per riavvicinarmi a voi, per darvi un assaggio del lavoro che ho fatto in questi due anni. Io spero che ora possiamo finalmente riprenderci per mano e continuare a camminare insieme, vi ho pensato tanto, vi voglio bene», ha scritto la cantante sul suo profilo Instagram dopo la finale.

Ti ho rivisto dopo

Tanto tanto tanto tanto tempo

E come previsto tu eri

Tanto tanto tanto tanto bello come un tempo

Hai cominciato a parlare

Mi aspettavo un “mi mancavi”

Invece hai parlato

Tanto tanto tanto tanto

La partecipazione di Madame era stata messa a rischio da un'inchiesta della Procura di Vicenza su falsi green pass nella quale risulta indagata. La stessa cantante ha dichiarato di far parte di una famiglia molto scettica sul fronte vaccinale e che quindi, lei stessa ha avuto delle rimostranze in merito. Ma ha anche ammesso di essersi documentata ed informata e che avrebbe provveduto a fare le dosi del vaccino anti Covid. E così, Amadeus ha confermato la presenza della cantante sulla base del principio di presunzione di innocenza. Ed è stato proprio nei confronti del conduttore del Festival che Madame alla fine dell'ultima esibizione ha rivolto grandi parole di ringraziamento commovendosi e abbracciandolo. «Madame, sei una grande artista», le ha detto Amadeus.

gIANMARIA si riscatta dopo la gaffe di Amadeus

Dopo la gaffe di Amadeus alla prima sera del Festival che lo ha chiamato "Sangiovanni", scambiandolo con l'altro artista di successo vicentino, ora quello di gIANMARIA è uno di quei nomi che difficilmente verrà dimenticato dopo questo Sanremo 2023. Il suo brano "Mostro" è già una hit, passata da tutte le radio e cantata, almeno per il ritornello, già da tutti. E lui, che sul palco si è sempre dimostrato sbarazzino ma composto, sul suo profilo Instagram si lascia andare e commenta la sua esperienza a Sanremo con un: «C*** che bello». Il cantautore e rapper vicentino di 21, Gianmaria Volpato ma ormai sulla bocca di tutti come solo gIANMARIA, nel 2021 aveva varcato il palco di X Factor sotto la guida di Emma Marrone e da lì esce con il suo primo singolo "I suicidi". Un tema difficile, proprio come quelli che piacciono al 21enne e che si riconfermano essere tra i suoi must anche nel brano che ha portato a Sanremo 2023. Canzone, "Mostro", che lo ha fatto arrivare 22esimo in classifica generale.

Ma che ti sembro un mostro?

Guarda che sono apposto

Che mi sono perso, ero solo distratto, da me

Mò che ti sembro un mostro

L’ho pensato pure io un secondo

Will: «Un pezzo di me rimarrà per sempre a Sanremo»

«Stupido è la mia canzone, la mia storia». Queste le parole di William Busetti, in arte semplicemente Will alla fine della sua esperienza all'Ariston dove ha portato il brano "Stupido" classificandosi 26esimo. Il 23enne cantante pop di Soligo, ha portato all'Ariston una canzone su se stesso e sulle sue insicurezze, cavalcando il palco con tantissima emozione e trasmettendo tanta dolcezza senza lasciare però da parte un pizzico d'audacia, soprattutto nella seconda serata del Festival dove è stato il primo cantante ad esibirsi. Il suo Festival è iniziato dai Giovani ed è poi passato ai big. Ed è stato un Sanremo che lui descrive sul suo profilo Instagram come un viaggio. «Sta finendo questo viaggio e quasi già mi sento vuoto - scriveva prima della finale - Ho voglia di cantarvela diverso, voglio piangere, farvi vedere quanto sono felice. Voglio ringraziare il pubblico per il supporto che mi ha dato. La classifica non è importante, voglio lasciare un pezzo di me qui. stupido è la mia canzone, la mia storia, aspettatemi.

Io in verità mi sono perso

Per me sei il mare aperto

E l’odio è una corrente che ci tira giù

Shari e la sua grande emozione

Una voce calda e avvolgente. Shari è stata tra le rivelazioni di questo Sanremo 2023. Sicuramente emozionata e, si sa, a volte l'emozione gioca dei brutti scherzi ma la 20enne di Monfalcone con ironia e un sorriso mozzafiato ha saputo glissare anche sui diffetti canori dati dalla sua prima volta all'Ariston. E con ironia ha risposto anche a chi l'ha criticata per il suo non saper camminare sui tacchi condividendo sul suo profilo Instagram dei divertenti meme. Con il suo brano "Egoista" si è classificata penultima, un grandino sotto Will, e uno sopra a Sethu. Ma nelle radio il suo brano viene riproposto più volte al giorno.

Forse vorrei una ragazza normale

Che mi guardi e mi sorrida

mentre le scrivo canzoni d’amore

Forse vorrei qualcuno da idealizzare

Che mi tenga apposto il cuore