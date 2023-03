Madame, secondo album "L'Amore" e nuovo tour. Il 26 luglio sarà a Bassano

VICENZA - Il 31 marzo Madame pubblica il suo secondo album «L'amore» (Sugar) e annuncia nuove date dal vivo per quest'estate; a partire dal mese di luglio la cantautrice sarà in tour. Un nuovo progetto - quello discografico e live - per l'artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 35 certificazioni tra platino e oro. Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo già certificato platino e presentato a Sanremo «Il bene nel male», scritto e composto da Madame e composto da Nicolas Biasin (in arte Bias) e Iacopo Sinigaglia (in arte BRAIL), che insieme a Shablo e Luca Faraone hanno prodotto il brano. Madame è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d'esordio e per la miglior canzone «Voce», canzone che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo.

Il tour estivo: le date

Queste le date estive: 8 luglio Nichelino (TO), 12 luglio Lugano, 15 luglio Chieti, 17 luglio Roma, 19 luglio Parma, 21 luglio Ferrara, 24 luglio Firenze, 26 luglio Bassano del Grappa (VI), 28 luglio Udine, 29 luglio Villafranca (VR), 20 agosto Forte dei Marmi (LU), 22 agosto Diamante (CS), 24 agosto Palermo, 25 agosto Taormina, 27 agosto Taranto, 29 agosto Macerata.