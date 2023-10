Gli appuntamenti d'autunno nel nuovo "Nordest da vivere". In edicola con Il Gazzettino

La stagione delle foglie d'oro regala emozioni.

Sul piano paesaggistico, artistico e gastronomico, la sua magia rende il territorio affascinante. Il terzo numero della collana "Nordest da vivere", in edicola con il Gazzettino, introduce alla stagione autunnale. È un periodo dell'anno che permette di apprezzare molte delle perle nascoste nel territorio di Veneto e Friuli Venezia Giulia. L'autunno è l'occasione per riscoprire il paesaggio in una veste differente, concedersi una visita alle città d'arte e ai piccoli borghi storici approfittando del clima ancora mite. Dal radicchio ai marroni fino al tour in cantina dopo la vendemmia: queste sono le settimane ottimali per degustare le prelibatezze gastronomiche, che regala l'ultimo scorcio dell'anno.Le pagine della guida rappresentano una preziosa carrellata di spunti utili a organizzare una giornata (o, perché no, un soggiorno più lungo) alla scoperta del territorio. Magari partendo da uno dei tanti eventi interessanti in programma. Da Treviso, la città "cortese", o Rovigo, la città delle rose. Dai piccoli gioielli del Nordest, come Chioggia o il borgo spirituale di Follina. Oppure in un "Viaggio nel passato" alla scoperta di Feltre o tra i castelli di Fagagna, nell'Udinese. E tra i luoghi da conoscere ci sono anche quelli nella natura, dai "Cadini" del Brenton nel parco nazionale delle Dolomiti bellunesi alla laguna veneta. Non mancano gli itinerari. I tour tra i castelli del Friuli, da San Vito al Tagliamento a Valvasone, o attraversando le trincee tra le montagne del Grappa. E i riferimenti alle tradizioni culinarie, con prodotti tipici locali. Come l'olio Dop o il marrone Igp; i radicchi del territorio (oltre a quelli di Treviso e Chioggia, una pagina è dedicata alle foglie color crema del radicchio di Castelfranco); i salumi veneti, fino a "Sua maestà" il Montasio Dop. Completa la rivista la sezione "Racconti ed emozioni". Abbandonandosi alla lettura delle leggende del Polesine, come quella della contessa Nani, o sulle creature magiche che popolano il Montello. Da sfogliare anche l'agenda con tutti gli appuntamenti da non perdere in ogni provincia come la Biennale Musica a Venezia o la fiera dell'artigianato nel rodigino.