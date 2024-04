Auto fuori strada abbatte un palo del telefono: quattro giovani feriti

SCHIAVON - Alle 17:40, di lunedì di Pasquetta, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Santa Romana a Schiavon per un’auto finita fuoristrada dopo aver divelto un palo di legno del telefono: quattro persone ferite. I pompieri arrivati dal distaccamento di Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza l’auto e il palo, mentre i quattro giovani: tre maschi e una femmina sono stati presi in cura dal personale del Suem per essere trasferiti in pronto soccorso. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

