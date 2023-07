Vicenza, vaccini covid falsi: Madame e Camila Giorgi rischiano il processo

VICENZA - Rischiano il processo Francesca Calearo, vicentina meglio nota come Madame, e la tennista Camila Giorgi nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Vicenza sulle false vaccinazioni anti Covid.

Gli accertamenti ruotano anche attorno a due medici, Daniela Grillone Tecioiu e Erich Volker Goepel, che, secondo l'accusa, avrebbero ricevuto del denaro per rilasciare false certificazioni di green pass. Ad arrivare dall'Italia a Vicenza per ottenere i documenti fasulli sarebbero stati artisti, poliziotti, farmacisti e imprenditori. In totale sono 24 le persone indagate. I due medici vennero arrestati nel 2021 e poi rimessi in libertà. Uno dei due avrebbe confessato agli inquirenti di aver somministrato tra l'1 aprile e il 23 dicembre 2021 1.940 vaccini, dei quali 640 falsi e 1.200 veri. Il totale di chi avrebbe beneficiato di falsi vaccini Covid sarebbe 32.