Falsi vaccini per avere il green pass: la dottoressa risponde al magistrato. Dichiarazioni sulla tennista Giorgi e la cantante Madame

VICENZA - Falsi vaccini per ottenere il Green pass, la dottoressa vicentina Daniela Grillone Tecioiu ha parlato con il magistrato, rispondendo anche alle domande poste sulle due principali indagate: la tennista marchigiana Camila Giorgi e la cantante di Creazzo (Vicenza) Francesca Calearo, in arte Madame. Nessuno degli avvocati che difendono i 24 indagati ha rilasciato dichiarazioni all'uscita dell'aula.

La dottoressa ha parlato per due ore e mezzo nel corso dell'incidente probatorio che si è svolto nel Tribunale di Vicenza. L'atto, irripetibile, era stato chiesto dal pm Gianni Pipeschi per cristallizzare quanto emerso nel corso degli interrogatori che si sono svolti in questi mesi. Il medico ha chiarito diversi aspetti dell'inchiesta condotta alla squadra mobile berica e confermato anche le sue dichiarazioni sulla tennista Giorgi e la cantante Madame.