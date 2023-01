Madame a Sanremo? Crisanti: «Dovrebbe essere esclusa, come Djokovic». Bassetti: «Non c'è più obbligo di vaccino, basta»

PADOVA/VICENZA - Madame come Novak Djokovic. La provocazione viene dal virologo padovano e senatore Pd Andrea Crisanti, che ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora ha criticato la partecipazione della 21enne cantante vicentina al prossimo Festival di Sanremo 2023, dopo l'indagine sui presunti falsi vaccini che l'ha vista coinvolta, con conseguenti polemiche.

Crisanti: Madame come Djokovic, non vada a Sanremo

L'indagine «è grave, secondo me dovrebbe essere esclusa da Sanremo come lo fu Djokovic nel tennis, è un problema di menzogne, una questione di civiltà e di esempio. Non so se questo si configura come un reato ma eticamente non è accettabile», afferma Crisanti.



Il virologo, parlando del festival dei Fiori, ha espresso anche un commento sul collegamento del presidente dell'Ucraina Zelensky a Sanremo. «Secondo me Zelensky se lo poteva risparmiare, trivializzare una cosa così drammatica non mi sembra il caso». «A mio avviso la sua presenza a Sanremo è impropria, poteva parlare al Parlamento, lo trovo inappropriato», ha aggiunto Crisanti.

Bassetti: non c'è più obbligo, guardiamo avanti

Contro Crisanti interviene un altro virologo: «Del caso Madame se ne deve occupare la magistratura, se poi deve o non deve esibirsi a Sanremo, come medici, non è nostro compito dirlo. Penso che Crisanti si occupi di Sanremo come esponente politico. Oggi non c'è più nessun obbligo di vaccinarsi contro il Covid, guardiamo avanti e non indietro ed evitiamo speculazioni», l'opinione invece dell'infettivologo Matteo Bassetti.