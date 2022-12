Madame e Camila Giorgi indagate: finte vaccinazioni anti-Covid per ottenere il Green pass

Ci sono anche i nomi della cantante vicentina Madame (pseudonimo di Francesca Calearo) e della tennista di fama mondiale Camila Giorgi nelle carte dell’inchiesta della procura di Vicenza sul presunto maxi giro di finte vaccinazioni anti-Covid per ottenere il Green pass, che lo scorso febbraio aveva portato agli arresti dei medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel e del compagno della dottoressa, Andrea Giacoppo.

I FATTI - Sono sottoposte alle indagini altre 14 persone, la cui posizione è emersa dalle intercettazioni. Si tratterebbe di pazienti che hanno usufruito della falsa vaccinazione (anche sanitari e sportivi APPUNTO). E’ stato disposto il sequestro del loro green pass e sono state eseguite delle perquisizioni. Disposto anche il sequestro preventivo di 25 mila euro, presunto profitto dell’operazione criminosa.

No vax, la Consulta respinge medici e prof contrari ai vaccini: sì all’obbligo

Il sospetto sullo studio medico vicentino quando l’Ulss 8 Berica ha rilevato un numero abnorme di vaccini richiesti dalla Grillone alla stessa Ulss 8 e dal fatto che fossero stati notati moltissimi vaccinati provenienti anche da fuori zona, non facenti parte della cerchia dello studio medico. Molte persone non erano normalmente in sua cura e soprattutto vi era un numero significativo di pazienti provenienti da fuori Ulss e fuori regione.

Infermiera No vax di nuovo in corsia: «Ho rischiato con il Covid ma non mi sarei vaccinata»

La Grillone avrebbe usato prudentemente il termine in codice di ozonoterapia per definire le vaccinazioni. Vi sarebbe anche una fattura di 100 euro da cui risulta il termine ozonoterapia. Il contenuto delle fiale del vaccino sarebbe stato disperso per evitare che tali vaccini fossero trovati nella sua disponibilità (motivo per cui vi è anche l’indagine per peculato).