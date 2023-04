VENEZIA - Nei primi tre mesi del 2023, i casi di scarlattina diagnosticati in Veneto sono dieci volte più di quelli registrati nell’intero 2022. Passato il Coronavirus (o quasi: negli ospedali ci sono ancora 919 ricoverati con Sars-CoV-2), ecco lo streptococco di gruppo A, batterio tecnicamente noto come Gas e responsabile di un’infezione che può causare la tonsillite, la faringite ed appunto la malattia caratterizzata anche dall’eruzione cutanea, ma nei casi più gravi può determinare pure la forma invasiva iGas. Per questo la Regione ha allertato tutte le aziende sanitarie e ospedaliere, affinché adottino le necessarie misure di sorveglianza e acquistino un sufficiente numero di tamponi, in modo da contenere il più possibile un’emergenza che gli esperti collegano al progressivo allentamento delle restrizioni legate al Covid, ad esempio in termini di mascherine e distanze.