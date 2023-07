Maltempo nel Veronese, 16enne colpito da un ramo: è grave. Treni bloccati

VERONA - Un giovane di 16 anni colpito da un ramo a Zimella (Verona), sette ricoveri di persone ferite, e 27 soccorsi dal Suem 118, sono il bilancio di una forte grandinata che si è scaricata nella notte in Veneto, in particolare nella provincia di Verona.

Lo comunica il presidente regionale Luca Zaia. «La grandine - comunica - ha distrutto tetti, automobili, impianti industriali e artigiani. In campagna ha azzerato coltivazioni, vigneti, frutteti e serre. Le linee ferroviarie sono ora interrotte lungo la tratta fra Brescia e Padova». Lo stato di emergenza regionale sarà aggiornato nelle prossime ore alla luce delle nuove perturbazioni. Il maltempo ha messo in ginocchio anche la circolazione ferroviaria nel nodo di Verona.

La circolazione ferroviaria è infatti fortemente rallentata per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. Gli effetti sulla mobilità ferroviaria stanno facendo registrare rallentamenti fino a 90 minuti.Rallentamenti fino a 150 minuti anche sulla linea Brescia - Verona e fino a 90 minuti sulla linea Brennero - Verona.

I treni

I danni del maltempo stanno paralizzando anche la circolazione ferroviria in Veneto. Secondo quanto si apprende, a causa di un fulmine che ha colpito il sistema di regolazione sono rimasti bloccati fino a poco fa tutti i tratti controllati dalla sala di Verona, quindi molte delle linee principali che fanno capo al nodo scaligero, come Brescia, Padova, Bologna, Brennero, Mantova. Quando è avvenuto il blocco i treni sono stati fermati lungo la linea, nel punto in cui si trovavano. Sono migliaia i passeggeri a bordo dei convogli, e questo rende impossibile sopperire ovnque con servizii sostitutivi di pullman. Da pooco i tecnici stanno riprendendo il controllo delle linee tra Bresci- Padova, Bologna-Brennero e Mantova-Monselice. Gradualmente riprenderanno a muoversi i primi treni, ma cancellazioni e ritardi saranno inevitabili.

Gli interventi

Già eseguiti 50 interventi dai vigili del fuoco per rami e alberi sulle sedi stradali, tetti scoperchiati. Principalmente interessati i comuni di Peschiera, Sona, Castelnuovo del Garda, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Povegliano, Buttapietra San Bonifacio. Alcune piante cadute lungo la linea ferroviaria Milano Venezia, in località San Giorgio in Salice, hanno interrotto la circolazione dei treni. I vigili del fuoco hanno rimosso le piante e la circolazione è ripresa con delle limitazioni, ancora incorso lungo la linea la messa in sicurezza delle altre piante. In attesa oltre 100 interventi di soccorso.