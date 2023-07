Bibione. «Inghiottito dal mare per il maltempo». Nessun esito dalle ricerche di un uomo al Lido del Sole: trovati due zaini

BIBIONE - Una persona è dispersa a Bibione a causa del maltempo. Da ieri non siamo più notizie di un uomo che sarebbe stato inghiottito dal mare ale. A lanciare l'allarme e un addetto al salvataggio che aveva notato un bagnante allontanarsi in mare per cercare di raggiungere un gonfiabile. All'improvviso però l'uomo sarebbe scomparso. Immediate le ricerche con la guardia costiera, i vigili del fuoco arrivati in elicottero, gli addetti al salvataggio e la polizia locale. Proprio la polizia locale nella tarda serata di ierii e degli asciugamani sul litorale antistante Il Lido del sole. Le ricerche continuate nel corso della notte non ha dato alcun esito. Resta il giallo sui due zaini rinvenuti proprio sulla spiaggia antistante la scomparsa dell'uomo. Nessuna denuncia è nel frattempo arrivata alle forze dell'ordine per persone che non sono rientrate nella notte.