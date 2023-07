Maltempo, Padova sferzata da grandine e forte vento. Alberi caduti sulle strade

PADOVA - Grandine e vento, lampi e tuoni. Il maltempo si è abbattuto con ferocia sulla città e la provincia di Padova tra questa notte e questa mattina, 25 luglio. Poco prima della mezzanotte chicchi di grandine grossi come mele sono piombati a terra dal cielo. Al Maap di corso Stati Uniti coloro che stavano iniziando a lavorare per preparare il mercato si sono dovuti mettere al riparo.

Forte temporale anche intorno alle 6 del mattino con chicchi di grandine più piccoli ma in compenso forti sferzate di vento. Tantissime le chiamate ai vigili del fuoco: in queste ore sono impegnati con diversi alberi caduti sulle strade in tutta la provincia, alberi che ostruiscono la circolazione dei mezzi.