Immobilizzato da Polizia e Carabinieri a Verona, il video va virale su Instagram: gogna social per le forze dell'ordine. Cos'è successo

VERONA - Gogna social per per le forze dell'ordine. Un intervento della Polizia e dei Carabinieri di Verona intenti a fermare ed immobilizzare una persona a terra è stato diffuso su Instagram diventando in poco tempo virale e alimentando le polemiche contro le forze dell'ordine soprattutto dopo gli arresti nell'indagine sulle presunte torture delle volanti della Questura alle persone che avevano in custodia.

Morsi e sputi alle forze dell'ordine, ecco il retroscena del video

Il breve video, poco più di un minuto in linea con il format di Instagram, non riporterebbe però la vicenda completa ma solo qualche frame parziale escludendo quindi le prime fasi di quell'intervento che hanno visto il fermato morsicare la mano ad un poliziotto, sputagli in faccia e infine sfondare il finestrino dell'auto di servizio. Il fatto, accaduto lunedì scorso, 19 giugno, davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, stando alla ricostruzione, ha visto gli agenti chiedere all'uomo i propri documenti e in poco tempo sono stati circondati da una 50ina di altre persone. Da lì l'escalation con il 30enne che si è buttato a terra, è stato immobilizzato e caricato su un'ambulanza. Dopo le visite di controllo è stato accompagnato in Questura, il 30enne marocchino è stato denunciato per minacce, lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire la proprie generalità.