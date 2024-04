​Tik Tok vietato negli Usa e forse in Europa? L'azienda smentisce «Timori infondati»

La guerra tra Usa e TikTok non sembra arrestarsi: per i legislatori americani l'app rappresenterebbe un problema di sicurezza nazionale. Gli Usa temono una sorta di spionaggio da parte del governo cinese, che potrebbe utilizzare TikTok per recuperare dati personali dai cittadini americani o influenzare la politica statunitense. Il legislatore Usa ha approvato una norma per cui se ByteDance (società che controlla Tik Tok) in un anno non riuscirà a trovare azionisti fuori dalla Cina a cui vendere le quote, la piattaforma sparirà dagli app store e non potrà più essere scaricata dai cittadini americani.

L'azienda ha risposto con un comunicato in cui smentisce i timori americani e annunciando un maxi piano di investimento proprio sulla sicurezza dei dati. «Tali timori sono infondati e basati su convinzioni fondamentalmente errate» si legge nel comunicato «TikTok è già pronta a investire 12 miliardi di euro nel prossimo decennio nel Progetto Clover, un'iniziativa all'avanguardia nel settore per rafforzare ulteriormente la sicurezza dei dati. Il nostro primo data center irlandese è attivo, esperti leader nella cybersecurity come NCC Group sono stati nominati provider indipendenti per la sicurezza e hanno iniziato il loro lavoro per fornire controlli e verifiche autonomi rispetto al nostro approccio».

Tik Tok al bando anche in Europa?

Tik Tok potrebbe essere messo al bando anche in Europa? Sembrerebbe di si. A dirlo è la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen: «Non è escluso che Tik Tok sia bandito perché la Commissione è stata la prima istituzione a vietarlo nei cellulari dei nostri funzionari. Conosciamo la sua pericolosità». L’app, creata nel 2016, è cresciuta di popolarità in maniera esponenziale, arrivando a totalizzare più di un miliardo di utenti attivi ogni mese, con gli Stati Uniti in prima fila come numero di utenti.