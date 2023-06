Torture in questura a Verona, altri 17 poliziotti indagati: la procura chiede la sospensione dal servizio

VERONA - Sono 17 gli altri indagati nell'inchiesta della Procura di Verona su episodi di torture, maltrattamenti e peculato che ieri hanno portato all'arresto di cinque poliziotti in servizio alle Volanti della Questura. Nei loro confronti la Procura della repubblica scaligera ha avanzato al gip Livia Magri l'applicazione di misure interdittive, come la sospensione dal servizio o il trasferimento d'ufficio.

Il Questore

«Non ho intenzione di trovare facili giustificazioni o attenuanti ai comportamenti contestati agli operatori di Verona: quello di cui sono convinto è la necessità che quotidianamente ogni poliziotto abbia chiara la consapevolezza del suo ruolo», ha dichiarato il questore di Verona Roberto Massucci in relazione agli arresti ieri di cinque poliziotti accusato di violenze e abusi all'interno degli uffici investigativi. «Consapevolezza che vuol dire sapere che in ogni momento si rappresenta lo Stato e non è possibile venir meno ad un agire fatto di onore e disciplina - aggiunge -.

Il ministro dell'interno Piantedosi

«Le vicende che emergono dall'inchiesta di Verona, ove fossero confermate, sarebbero di enorme gravità, lesive innanzitutto della dignità delle vittime ma anche dell'onore e della reputazione di migliaia di donne e uomini della Polizia di Stato che quotidianamente svolgono il proprio servizio ai cittadini con dedizione e sacrificio». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sottolineando che «la magistratura e la stessa Polizia di Stato faranno piena chiarezza su quanto avvenuto». La Polizia «che conosco e a cui rinnovo la mia stima e gratitudine per le delicate attività che svolge quotidianamente - aggiunge il titolare del Viminiale - è quella che senza esitazioni e pregiudizi riesce a fare pulizia al suo interno». Lo dimostrano «la fiducia accordata dalla procura che ha delegato alla squadra mobile della questura di Verona lo svolgimento delle indagini e il riconoscimento nell'ordinanza del gip dell'efficienza e della sollecitudine con cui queste sono state svolte».

Il Sap

I fatti, se verificati, «sono molto gravi e inspiegabili e se anche eventualmente commessi solo da una piccolissima parte non possono essere tollerati e vanno giustamente perseguiti». A dirlo oggi è Stefano Paoloni, segretario generale del sindacato di Polizia Sap. L'auspicio, aggiunge, «è che non si faccia di tutta l'erba un fascio e che non si rischi di mettere in discussione l'operato di quanti, tutti i giorni, si sacrificano correttamente e lealmente sulle strade dell'Italia e come ogni giorno nella stessa città di Verona». Secondo il Sap, «tra l'altro proprio per sopperire al vuoto creato da questi colleghi, sono stati inviati giovani agenti a cui deve andare tutto il supporto e la solidarietà anche della comunità veronese».