Verona. Poliziotti arrestati per le torture, arriva la lettera del questore Roberto Massucci ai suoi: «Attenti ai colleghi in difficoltà»

VERONA - Dopo il caso dell'arresto dei cinque poliziotti arrestati per torture, sono arrivate le parole di sostegno a suoi da parte del capo della questura di Verona, Roberto Massucci. «Sono certo di poter contare sulla collaborazione di tutti voi nell'essere sempre attenti ai colleghi in difficoltà - scrive Massucci in una lettera - ma soprattutto nel dimostrare con l'impegno quotidiano, la consapevolezza del ruolo e il senso del dovere, il valore non scalfibile dell'essere poliziotti».

Nell'invito ai suoi uomini, li ringrazia «di cuore, forza e amore», ad essere uniti.

Massucci ammette di aver vissuto le prime ore successive all'applicazione delle misure cautelari «con personale profondo dispiacere come quando in una famiglia un fratello o una sorella compiono atti sbagliati che ledono in maniera pesante la famiglia stessa». Il questore afferma che non consentirà che questa «triste vicenda - la quale nel tempo avrà la sua verità processuale - possa minare il rapporto di fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni grazie a tutti coloro che ogni giorno servono con disciplina e onore e ai valori che i nostri caduti ci hanno gridato con forza quel giorno, in quel momento, in quel luogo in cui stavano morendo indossando l'uniforme della Polizia».