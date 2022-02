Questa sera al Teatro del Parco Bissuola di Mestre il concerto della band composta da musicisti veneziani e trevigiani: brani in inglese ispirati dalla terra d'origine. Il tour da Seattle ad Austin.



CONCERTI

Tutto esaurito stasera al Teatro del Parco Bissuola, a Mestre, per il concerto dei veneti New Candys, tra le band italiane underground della scena psichedelica e alternative rock con più seguito all'estero. Otre 12.000 followers su Facebook, quattro album all'attivo e una tournée che, dal 7 marzo, li porterà in giro per gli Stati Uniti e l'Europa, i New Candys si sono formati nel 2008 e, nel corso degli anni, hanno avuto modo di esibirsi, oltre che negli Stati Uniti, dove hanno molti fan, anche in Canada, Messico ed Australia.



Amano definirsi «figli della radice musicale nata con i Velvet Underground, in un limbo tra melodia e noise», ma vogliono, al contempo, suonare in modo originale e contemporaneo, con meno influenze decifrabili possibile. Il 4 giugno 2021 è uscito il loro nuovo album Vyvyd, mixato dal produttore del Grammy Award Tommaso Colliva, primo disco arrangiato, eseguito e prodotto dalla nuova formazione, oggi composta da Fernando Nuti (voce solista, chitarra), Andrea Volpato (chitarra, cori), Alessandro Boschiero (basso) e Dario Lucchesi (batteria, campionatore). «Nei nostri primi due dischi, Stars Reach The Abyss del 2012 e New Candys As Medicine del 2015, è più evidente l'influenza del rock psichedelico, quello moderno dei primi anni 2000, in particolare, mentre sia nel terzo album Bleeding Magenta del 2017 che, soprattutto, nell'ultimo Vyvyd è ben presente la nostra firma, la nostra dimensione personale», spiega il frontman Fernando Nuti.



Tutte le canzoni del gruppo veneto (Venezia e Treviso le province di provenienza dei musicisti) hanno testi in inglese ma ciò non toglie che i New Candys sono un gruppo italiano e la loro italianità è sottolineata sia nei testi che nella grafica dei dischi: «Ci teniamo molto ad essere conosciuti come band italiana, i nostri testi, che evocano immagini e non parlano di politica o di fatti di cronaca, si ispirano spesso all'ambiente un po' surreale, sognante tipico di Venezia, anche la nostra grafica risente di questa influenza, certi disegni evocano i riflessi dell'acqua, altri ricordano, alla lontana, alcuni particolari delle maschere del Carnevale veneziano», aggiunge Nuti.



LE TAPPE

Dopo il concerto al Teatro del Parco Bissuola, i New Candys saranno il 7 marzo a Seattle, negli Stati Uniti, dove resteranno fino ai primi di aprile con date a Los Angeles, San Francisco, San Diego, Austin, solo per citarne alcune. Poi il rientro in Europa con concerti in Italia, Spagna, Germania, Francia, Bulgaria, Danimarca e Repubblica Ceca, in calendario fino a settembre. «Siamo una band del circuito underground internazionale, alcuni nostri amici musicisti americani ci hanno invitato anni fa a suonare nel loro Paese e, anche grazie a quei primi live, sono nate le tournée successive. Questa è la prima volta che i nostri concerti sono organizzati da un'agenzia, una buona opportunità per suonare in locali e contesti più importanti».



Stasera, prima dell'esibizione dei New Candys, salirà sul palco il cantautore di Marostica Phill Reynolds (voce, grancassa e cembalo), al secolo Silva Martino Cantele, un musicista con diversi progetti che spaziano dal folk americano al punk. Oltre 500 concerti tra Italia, Europa e Stati Uniti e cinque dischi, Phill Reynolds, nel 2021, ha partecipato anche alle audizioni di X Factor, passando la fase dei bootcamp con una rivisitazione di Girls Just Want to Have Fun di Cindy Lauper, prima di uscire tra gli elogi del pubblico e di Agnelli ad un passo dai live.