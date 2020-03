Addio a Gianni Secco, storico componente dei Belumat

La cultura bellunese e veneta è in lutto per la morte di Gianni Secco, scomparso oggi a 74 anni d'età. Negli ultimi anni aveva dovuto combattere con quella che definiva la "malattia", di cui aveva parlato ampiamente in un'intervista concessa a Edoardo Pittalis (che lo aveva descritto come "uno dei più famosi interpreti della musica e della poesia popolare veneta. Conduttore televisivo di programmi popolari, con i Belumat ha portato canzoni e versi in giro nel mondo, dovunque ci sia stata emigrazione veneta") e pubblicata a settembre sul Gazzettino. Parole profetiche, quelle di Secco, sul proprio destino e la condizione con cui aveva dovuto convivere. «Ci vuole una tua resistenza personale alla morte. O trovi l’energia per ripartire con un altro ciclo o ti domandi: vale la pena di fare tanta fatica? La poesia, la canzone, la scrittura sono quelle che mi hanno sorretto. Dopo la malattia ho capito che non puoi correre, nemmeno i 10 metri puoi fare. Ci ho messo più di quattro anni per rialzarmi, quasi. Oggi ho bisogno di chi mi aiuta, ma comincio di nuovo ad andare in giro, ho ripreso i concerti». E infatti anche nel suo quartiere, Mussoi, fino a poco tempo fa si era prestato a incontri con il pubblico, vestendo i panni di poeta, trovatore, cantante, interpretando brani in dialetto, fedele custode di tradizioni senza fine. "Belluno saluta con commozione Gianni Secco, che ci ha lasciati con un sorriso nel cuore dopo una lunga battaglia - ha scritto su Facebook Marco Perale, assessore alla cultura del Comune di Belluno -. Una figura davvero straordinaria. Chi lo ricorda per l'ironia graffiante dei Belumat, chi per la valorizzazione della tradizione dell'emigrazione veneta in Brasile, chi per il salvataggio dei carnevali di montagna e delle loro maschere, chi infine come poeta. I poeti sanno vedere lontano, e non muoiono mai". Ricordiamo che i Belumat erano un duo, l'altro componente storico è Giorgio Fornasier, sempre molto attivo nei concerti e nella produzione artistica. Ultimo aggiornamento: 12:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA