Seat Music Awards, Sangiovanni costretto a fermarsi sul palco. Interviene Carlo Conti. Il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi si è emozionato all'Arena di Verona subito dopo la sua performance, nel corso della kermesse condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Prima di ricevere il premio dalle mani della conduttrice italo-spagnola, Sangiovanni si è sciolto in lacrime. Ecco perché. Subito dopo l'esibizione di Malibu, l'artista veneto ha iniziato a ringraziare tutti per il supporto quando è stato investito da una vera e propia ondata d'affetto da parte di tutto il pubblico. A quel punto, Sangiovanni si è bloccato e si è sciolto in lacrime. In suo aiuto, è salito sul palco Carlo Conti che gli ha messo una mano sulla spalla e lo ha incoraggiato. Dopo essersi ripreso Sangiovanni ha concluso: «Questo è amore, il mondo ha bisogno di amore. Sono davvero soddisfatto e orgoglioso». Emozione in diretta.