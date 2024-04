Isola dei Famosi 2024, Pietro Fanelli abbandona il reality: «Chiedo scusa a tutti per quello che ho detto»

«Questo gioco per me è giunto al termine», con queste parole Pietro Fanelli comunica agli altri naufraghi la decisione di volersi ritirare da L'isola dei famosi 2024. «Chiedo scusa a tutti per quello che ho detto, mi dispiace se ho ferito qualcuno.

Vi auguro l'esperienza più bella del mondo».

Isola dei Famosi 2024, Pietro Fanelli ha violato il regolamento: ecco cosa è successo

Pietro Fanelli abbandona l'Isola dei Famosi 2024

Il poeta bohemien del reality condotto da Vladimir Luxuria ha deciso di mollare: «Ho sentito che questo percorso per me è giunto al temrine». Nel messo sui canali social del reality il modello saluta i suoi compagni: «Io non vivo questa esperienza secondo la mia interiorità». Poi spiega: «Ho deciso di porgere le mie ultime parole ai miei compagni d'avventura». Così dopo aver stretto le mani ai suoi ex colleghi Pietro sale sulla barca e abbandona Cayo Cochinos.

Solo ieri il poeta era tornato dai Naufraghi con la ricompensa per la prova superata nonostante il regolamento vietato. Mentre era a Playa Segreda infatti l'ex concorrente aveva violato il regolamento utilizzato una pergamena che la produzione gli aveva consegnato per scrivere le sue poesie, per alimentare il fuoco.

Il comunicato del reality

«Pietro Fanelli ha deciso di ritirarsi da “L’Isola dei Famosi”. Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination: Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati. Il televoto verrà chiuso durante la puntata di lunedì 29».