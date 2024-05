Eurovision 2024, si parte domani: quando (e dove) va in onda, scaletta, cantanti in gara e come votare. La guida completa

Eurovision 2024, ci siamo quasi. A partire da domani sera, l'evento musicale più importante d'Europa approderà sulle tv di milioni di persone, pronte a tifare e votare per i propri cantanti in gara. L'Italia, già in finale insieme a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, gareggerà con "La noia" di Angelina Mango, tagliata di otto secondi per via del regolamento del festival.

Eurovision 2024, la guida completa: quando va in onda, dove vederlo, conduttori, cantanti, lo spoiler su Angelina

Il calendario

Inizierà martedì 7 maggio la 68esima edizione dell'Eurovision Song Contest, dove in diretta da Malmö, in Svezia, 37 Paesi si affronteranno per aggiudicarsi il titolo di miglior canzone europea.

Dopo le prime due semifinali, che si terranno il 7 e il 9 maggio, l'appuntamento con la finale sarà sabato 11 maggio. Già qualificati per l'ultima serata, Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito si esibiranno però anche nelle due serate iniziali, partecipando ugualmente allo spettacolo.

La scaletta delle semifinali (1)

Di seguito la scaletta della prima semifinale, in onda martedì 7 maggio:

Cipro, Silia Kapsis - "Liar"

Serbia, Teya Dora - "Ramonda"

Lituania, Silvester Belt - "Luktelk"

Irlanda, Bambie Thug - "Doomsday blue"

Regno Unito, Olly Alexander - "Dizzy" (Già in finale)

Ucraina, Jerry Heil & alyona alyona - "Teresa & Maria"

Polonia, Luna - "The tower"

Croazia, Baby Lasagna - "Rim tim tagi dim"

Islanda, Hera Björk - "Scared of heights"

Germania, Isaak - "Always on the run" (Già in finale)

Slovenia, Raiven - "Veronika"

Finlandia, Windows95Man - "No rules!"

Moldavia, Natalia Barbu - "In the middle"

Svezia, Marcus & Martinus - "Unforgettable" (Già in finale)

Azerbaigian, Fahree feat. Ilkin Dovletov - "Özünlə apar"

Australia, Electric Fields - "One milkali (One blood)"

Portogallo, Iolanda - "Grito"

Lussemburgo, Tali - "Fighter"

La scaletta delle semifinali (2)

Di seguito la scaletta della seconda semifinale, in onda giovedì 9 maggio:

​Malta, Sarah Bonnici - "Loop"

Albania, Besa - "Titan"

Grecia, Marina Satti - "Zari"

Svizzera, Nemo - "The code"

Cechia, Aiko - "Pedestal"

Francia, Slimane - "Mon amour" (Già in finale)

Austria, Kaleen - "We will rave"

Danimarca, Saba - "Sand"

Armenia, Ladaniva - "Jako"

Lettonia, Dons - "Hollow"

Spagna, Nebulossa - "Zorra" (Già in finale)

San Marino, Megara -"11:11"

Georgia, Nutsa - "Firefighter"

Belgio, Mustii - "Before the party’s over"

Estonia, 5Miinust & Puuluup - "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

Italia – Angelina Mango - "La noia" (Già in finale)

Israele, Eden Golan - "Hurricane"

Norvegia, Gåte - "Ulveham"

Paesi Bassi, Joost Klein - "Europapa"

Dove vedere l'Eurovision

Tutte le serate dell'Eurovision saranno disponibili in diretta sulla Rai e in streaming su RaiPlay a partire dalle 21.00. Il commento sarà affidato a Mara Maionchi e a Gabriele Corsi, al suo quarto anno da commentatore dell'evento. Le due semifinali del 7 e del 9 maggio andranno in onda in prima serata su Rai2, mentre la finale andrà invece in onda su Rai. A raccontare l’Eurovision per Rai Radio 2 saranno invece Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

Angelina Mango, quando canta?

Per assistere all'esibizione di Angelina Mango dovremo aspettare giovedì 9 maggio. Già qualificata per la finale, la 23enne canterà in occasione della seconda semifinale, non gareggiando però con gli altri concorrenti. Per la gara vera e propria appuntamento a sabato 11 maggio.

Come votare

Il televoto per l'Eurovision 2024 sarà accessibile a tutti. Dal 2023, infatti, possono votare anche cittadini delle nazioni fuori dall’Europa. Inoltre, solamente per la finale, voteranno anche le giurie nazionali dei Paesi in gara. Gli spettatori negli Stati Uniti e in altri Paesi che non partecipano all'Eurovision potranno votare online o utilizzando l'app Eurovision, mentre quelli nei Paesi partecipanti potranno votare anche tramite telefono o sms. Come sempre, nessuno potrà votare per il proprio Paese in gara, motivo per cui gli italiani non potranno dare il proprio sostegno ad Angelina Mango.

Il palmares

Con sette vittorie, Svezia e Irlanda guidano la classifica delle nazioni con il maggior numero di successi all'Eurovision. Seguono Lussemburgo, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito, con cinque medaglie d’oro a testa. L’Italia ha invece vinto tre volte: nel 1964 con Gigliola Cinquetti e "Non ho l'età (per amarti)", nel 1990 con Toto Cutugno e "Insieme: 1992" e nel 2021 con i Måneskin e "Zitti e buoni."