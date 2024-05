Pavia, uccide l'amico e trascina il corpo in strada: i passanti lo trovano e lanciano l'allarme

Il cadavere di un uomo, di età attorno ai 35 anni, è stato ritrovato questa mattina verso le 5 da un passante in viale Cremona, in una zona periferica di Pavia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Dai primi rilievi è emerso subito che si stesse di fronte a un caso di morte violenta. Il corpo è stato trasportato all'istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia.

Omicidio a Pavia, cosa è successo

L'uomo sarebbe stato ucciso probabilmente da un amico. Il delitto sarebbe avvenuto in un appartamento vicino al luogo del ritrovamento e il cadavere portato in strada da una persona che la vittima conosceva, da cui era ospitata, ed ora è interrogata. L'omicidio sarebbe accaduto al culmine di una lite. Sul posto i carabinieri. L'allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno visto il corpo per strada.