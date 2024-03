Nek: «A Sangiovanni e Mr. Rain dico che in questo mestiere si soffre. Io ho preso anche sputi in faccia, ma sta nel gioco»

È tornato come ogni weekend l'appuntamento con "Da Noi...a Ruota Libera", il programma di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi, anche Nek, protagonista di una lunga intervista.

L'intervista

Ospite questa domenica di Francesca Fialdini a “Da Noi a Ruota Libera”, Nek è tornato a raccontarsi tra musica e tv.

Protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con l’amico e collega Renga, il cantante ha commentato la kermesse: «Il Festival è sempre un’esperienza molto forte, a qualsiasi età: prima di scendere quella scala sembravamo due bambini! È stato il festival dei giovani, ma anche noi se vogliamo, in trincea ci sappiamo ancora stare e abbiamo messo in campo "l’artiglieria” pesante».

Giovani che la discografia sembra comunque mettere a dura prova, com’è successo con Sangiovanni e Mr. Rain: «Non faccio fatica a crederlo», chiosa Nek. «Nei giovani ho percepito molta preoccupazione e competizione con sé stessi al Festival. Io ho sofferto nella mia gavetta, come diceva Lucio Dalla si soffre ma questo forgia e insegna l’umiltà. Leggendo le dichiarazioni di Mr. Rain mi sembra di capire che si fermi per cercare ispirazione, mentre in Sangiovanni ho letto una sorta di insofferenza. Purtroppo questo mestiere è così, fatto di alti e bassi e bisogna accettarlo, è il gioco».

