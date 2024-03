Affari Tuoi, perché stasera (29 marzo) non va in onda. Ecco cosa ci sarà al suo posto su Rai 1

Affari Tuoi, una delle trasmissioni più seguite e amate di Rai 1, si ferma di nuovo. Dopo lo stop della scorsa domenica, dovuto alla partita Italia - Ecuador, stasera (29 marzo) il programma non andrà in onda un'altra volta. Il motivo? È Venerdì Santo e quindi la Rai trasmetterà la Via Crucis del Papa, in diretta da Roma. Domani (sabato 30), invece, la programmazione torna alla normalità e ci sarà nuovamente Amadeus a tenere compagnia a milioni di italiani a partire dalle 20:35.

La Via Crucis

Anche quest’anno Papa Francesco presiederà il Solenne rito della Via Crucis al Colosseo che si svolgerà stasera 29 marzo Venerdì Santo, al termine del quale impartirà la Benedizione Apostolica. La processione partirà alle ore 21:15 come di consueto all’interno del Colosseo e terminerà al Tempio di Venere al Palatino. Migliaia i fedeli che si uniranno al Santo Padre per la celebrazione, che sarà come sempre trasmessa in mondovisione su Rai 1., in diretta anche su Tv2000 (canale 128 e 157 di Sky) dove in questi giorni è prevista una programmazione dedicata alle celebrazioni pasquali tenute da Papa Francesco, in streaming su RaiPlay.