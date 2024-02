Clara, chi è il fidanzato della cantante? Età, la passione per la moda e la musica e Instagram

Dopo aver interpretato Crazy J in "Mare fuori", Clara Soccini realizza il suo sogno sul palco dell'Ariston con la sua "Dimanti grezzi". Dalla vittoria a Sanremo Giovani, l'artista si ritaglia un posto nell'affollato panorama musicale italiano e debutta a Sanremo 2024 posizionandosi 24esima.

Clara a Verissimo, chi è la cantante di Sanremo 2024? Età, il passato da modella, il gossip su Sangiovanni, il fidanzato e il difficile rapporto con il padre

«Al di là della classifica, sono davvero felice del risultato di questa mia prima» ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, «sarei andata avanti ancora per una settimana!». Ma ieri è andata "in onda" un'altra prima volta per l'ex modella: il 16 febbraio infatti è uscito "Primo", il suo album d'esordio. Poi da marzo via con la tournèe.