Madame, bufera social: «Non mi alzo per fare una foto con chi non compra i miei cd». Interviene anche Ermal Meta

Madame al centro delle polemiche per un tweet che ha fatto andare i social su tutte le furie. La cantante ha scritto su Twitter di non essere disposta a concedere un selfie a chi non conosce la sua musica, non compra i suoi cd, o non va ai suoi concerti. Questo il contenuto del messaggio incriminato: «Se non hai ascoltato il disco, o se non hai preso il cd o il biglietto, o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla per me, non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 ore solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta di 19 anni».

Madame, la polemica social

Il tweet di Madame, come detto, non è affatto piaciuto al popolo dei social. In breve la parola "Madame" è diventata prima nelle tendenze di Twitter ed il tenore dei messaggi rivolti alla giovane artista è tutt'altro che amichevole. Un utente, sarcasticamente, scrive: «Fan di Madame da domani andate in giro con lo scontrino della Mondadori o con la ricevuta di ticketone per dimostrarle che siete suoi fan in caso la incontrate, dopo il green pass il Madame pass». Una ragazza, con altrettanta ironia, twitta: «Io che studio fino alle 3 di notte per poter superare l'esame su Madame in modo da poterle tranquillamente chiedere una foto». E ancora: «Madame non sei la prima ventenne che fa successo, volevo dirtelo». La cantante veneta è nell'occhio del ciclone.

se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo — madame (@sonolamadame1) June 19, 2021

mi immagino madame fare l'interrogatorio ogni volta che qualcuno le chiede una foto i numeri le hanno fottuto il cervello, farà anche bella musica ma come persona proprio piccola piccola — 𝒇𝒆𝒅𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂;✨ (@impfede4) June 19, 2021

Fan di madame da domani andate in giro con lo scontrino della Mondadori o con la ricevuta di ticketone per dimostrarle che siete suoi tru fan in caso la incontrate, dopo il green pass il madame pass — sophia 🐾 (@sophsdreams) June 20, 2021

Ermal Meta, il tweet per Madame

Sulla polemica è intervenuto anche Ermal Meta, che ha voluto rincuorare Madame con questo tweet: «Franci, questo tweet verrà preso male come successe con il mio di qualche anno fa (in effetti il mio fu un po’ una ca*ata). Se stai passando una brutta giornata, dimentica Twitter». Naturalmente non solo Ermal Meta, ma anche i numerosi fan della giovane artista si sono schierati a favore di una delle rivelazioni di Sanremo 2021, che avrebbe peccato solo di "inesperienza" nelle esternazioni che hanno scatenato la bufera su Twitter.