Antonio Decaro, spunta la foto alla festa di San Nicola: «È con sorella e nipote del boss Capriati». Il sindaco di Bari: «Estranee all'attività dei clan»

Sta facendo molto discutere una foto del sindaco di Bari Antonio Decaro.

Caso Bari, in settimana si insedia la commissione del Viminale. Dalle audizioni in Antimafia al nodo Anci: le prossime tappe

«Sui social gira una foto in cui il sindaco è a braccetto nel maggio 2023 con la sorella del boss Capriati e una donna giovane» - scrive il Giornale. Tra i commenti alla foto diventata virale sui social c'era anche quello di Vincent Capriati, nipote del boss Tonino, in carcere da 33 anni, che scrive: «Roba nostra». Per Annalisa Milzi ed Elisabetta Capriati (le donne ritratte in foto con Decaro) però quel commento non ha nulla di ambiguo. «No dai, voi pensate sempre a male» rispondono al cronista dell'Ansa.

La foto è stata rilanciata dal capogruppo Tommaso Foti sui social con questo messaggio: «7 maggio 2023: il sindaco di Bari Decaro fotografato con due donne che sarebbero rispettivamente sorella e nipote del boss ergastolano Antonio Capriati. Vero o falso?».

Le due donne nella foto sono due Capriati ma non sono legate al boss. Nessuna delle due è Lina Capriati, la sorella di Antonio Capriati, citato dal presidente Emiliano nel suo ormai famoso e imbarazzante aneddoto raccontato sul palco della manifestazione di sabato.

Decaro, foto con le Capriati alla festa di san Nicola

Chi sono le due donne che compaiono nella foto? E perché è spuntata proprio ora questa immagine?

Nel primo pomeriggio, il sindaco Decaro è intervenuto nella polemica e ha espresso rammarico per l'accostamento della sua persona alla mafia e per il coinvolgimento di persone che dice di non conoscere. Il primo cittadini spiega di aver condotto alcune ricerche per appurare chi siano e di aver concluso che sono persone che non avrebbero legami con la criminalità barese.

Ecco quello che ha detto Decaro: «Quelle donne sono estranee all'attività dei clan», ha detto. «Stamattina mi sono svegliato - racconta in una diretta Facebook - e ho trovato la mia faccia su alcuni giornali nazionali accostati al termine mafia, mi sono chiesto chi fossero le due donne nella foto e ho contattato le persone con cui ho lavorato sull'antimafia sociale e sul contrasto alla criminalità organizzata. L'ex comandante dei carabinieri di Bari Vecchia e poi l'ex dirigente della polizia di Stato e abbiamo avuto difficoltà a capire chi fossero. Ho chiamato quindi parroco della cattedrale e abbiamo capito che sono due parenti del boss Capriati ma non hanno nulla a che fare con il resto della famiglia».

Decaro spiega inoltre che la donna più anziana ritratta nelle foto pubblicate oggi, che sarebbe stata scattata nel maggio 2023, «è una sorella del boss Capriati ma sarebbe estranea agli affari illeciti del clan». «A me - ha aggiunto Decaro - è dispiaciuto finire in una foto dove vengo accostato alla mafia ma immagino anche la difficoltà di queste persone che non c'entrano nulla. Don Franco (il parroco della cattedrale, ndr) mi ha detto che una signora ha sposato un uomo con il quale gestisce un negozio, la figlia della signora invece ha sposato uno scrittore e insieme frequentano la parrocchia. A me dispiace ma io ho le spalle larghe, queste due persone non c'entrano nulla. Non vedo perché si debbano ritrovare in una foto solo perché hanno chiesto al sindaco di fare una foto davanti a loro negozio, come mi capita ogni giorno decide di volte».

Ora le due donne vogliono sporgere denuncia per rivalersi sul polverone in cui sono finite. «Non è possibile fare una foto, un selfie, mi dica lei? Mi dica se è normale. Io devo fare una querela adesso, non si dovevano permettere di usare la mia foto senza alcun consenso», ha detto intervistata dal Tg1, Annalisa Milzi, nipote del boss Tonino Capriati, ritratta in foto con sua madre Elisabetta, sorella del pregiudicato (nella famiglia Capriati ci sono 11 fratelli e tantissimi nipoti) e il sindaco di Bari Antonio Decaro, ha ricostruito così l'accaduto. Era il 7 maggio 2023, nei giorni della festa del patrono San Nicola: «chiesi al sindaco: è possibile fare una foto? - ha raccontato la donna - Lui ha risposto: assolutamente sì. Che c'entra ora associare altro».

L'altra sorella del boss Antonio Capriati, Lina Capriati, intanto ha già smentito di aver mai avuto incontri ravvicinati con il primo cittadino: «Mai, mai è successo. Mai visto Decaro con Emiliano! Quando mai Decaro è venuto qui». Lo ha detto al Tg1 quando è stata chiamata in causa dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che in un aneddoto aveva raccontato di aver accompagnato vent'anni fa l'allora assessore Decaro dalla sorella del boss di Bari Vecchia.

Il caso prende le mosse da qui infatti: è esploso quando il presidente della Puglia Michele Emiliano ha detto di fronte alle migliaia di persone che hanno partecipato alla manifestazione contro la mafia a Bari sabato, che anni fa aveva «affidato» l'allora assessore alla mobilità Decaro alla sorella di un boss Capriati. Era un'iperbole? Un evidente paradosso per dire che lavorava duro contro le mafie e non per loro? Decaro, in preda all'imbarazzo, ha comunque smentito questo aneddoto.

Le due donne sono una delle sorelle (Elisabetta e non Lina) e una nipote del boss Capriati. Quell'immagine, dunque, non proverebbe alcuna collusione poiché le donne ritratte non sarebbero le Capriati a cui si riferiva Emiliano. È un'immagine che sarebbe stata scattata e pubblicata da Annalisa Milzi, figlia di Lisetta Capriati (con lei nell’immagine), nei giorni della festa di San Nicola l'anno scorso a Bari. Lisetta e non Lina. Sarebbe una semplice foto che le due, commercianti nel centro di Bari, avrebbero chiesto al primo cittadino il giorno della festa patronale.

Capita infatti che i cittadini chiedano di farsi foto con le autorità in questi contesti. Episodi che possono dare adito a ricostruzioni ex post che non collimano. Non è la prima volta che i politici incappano in storie simili: durante feste o cortei i manifestanti chiedono un selfie o uno scatto con il politico famoso di turno. Il politico che si presta non può conoscere sempre per filo e per segno le persone che gli chiedono le foto. E' già successo in passato con foto chieste dai clan degli ambulanti delle bancarelle o con ultras.

Ma in questo caso, le persone nella foto non sarebbero quelle legate al caso Emiliano e comunque, afferma il sindaco Decaro, non sono persone dedite alle attività illecite del clan Capriati. Sono persone diverse, imparentate col boss, ma estranee a indagini penali. Lo spiegherebbero anche la foga e la rabbia con le quali hanno risposto ai media dopo la diffusione dell'immagine.

«Abbiamo una reputazione da rispettare, questo negozio è qui da 26 anni. Siamo finiti ovunque - ha detto a Repubblica Bari Milzi, immortalata con sua madre Lisa - Abbiamo scattato una foto con il sindaco prima della festa, è una persona gentile e ce l’ha concessa, non vedo cosa ci sia di male. Non abbiamo altri rapporti con lui. Fra i Capriati ci sono 11 figli, non si può fare di tutta l’erba un fascio».

La donna ritratta sulla sinistra dunque non è Lina, la sorella di Capriati a cui aveva fatto riferimento Emiliano nel suo aneddoto, smentito poi da Decaro; l’immagine risale a poco meno di un anno fa e testimonia non un incontro privato ma uno dei tanti ritratti con il sindaco per le strade della città.

Intanto i componenti della commissione che dovrà valutare lo scioglimento del Comune sono arrivati a Bari, e hanno incontrato anche Decaro.