TREVISO - Bancarotta e riciclaggio, quattro arresti e 22 persone sotto inchiesta. C'è anche un trevigiano tra gli indagati: perquisizioni nella Marca. Nell'indagine, condotta dalla guardia di finanza di Milano, è coivolto pure un noto esponente di Cosa Nostra.

Nelle scorse ore i finanzieri meneghini hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip nei confronti di 4 soggetti: due di questi sono sottoposti alla custodia in carcere, gli altri due, invece, sono ai domiciliari. Le fiamme gialle hanno eseguito anche un decreto di sequestro preventivo di beni mobili e immobili per oltre 4 milioni di euro. In attuazione del provvedimento, sono state inoltre eseguite 20 perquisizioni personali e locali tra le province di Milano, Pavia, Pisa, Varese, Treviso, Livorno e Catanzaro. Nella massiccia operazione sono stati impiegati oltre 70 militari e unita' cinofile "cash dog", ovvero cani addestarti a scovare il denaro.

In particolare, le indagini, condotte dai finanzieri della compagnia di Magenta su delega della Procura di Milano, hanno consentito di disvelare un articolato sistema fraudolento pianificato e diretto da un avvocato abbiatense, con l'ausilio di professionisti e collaboratori solidali, tra cui un soggetto di primario spessore criminale, esponente di spicco di "Cosa Nostra", gia' condannato a seguito della nota operazione "Duomo Connection" degli anni '90, e con il coinvolgimento di una pluralita' di persone fisiche utilizzate come prestanome di imprese - alcune operanti nel settore edile-immobiliare, allo scopo di frodare il fisco, i creditori e consentire il riciclaggio di denaro di derivazione illecita. I 22 soggetti coinvolti sono indagati, a vario titolo, per i reati di bancarotta fraudolenta, indebita compensazione di crediti d'imposta per oltre 2,5 milioni di euro, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.