Istrana. Esercitazione interforze della Nato nella base militare del 51esimo Stormo, il comandate Emanuele Chiadroni: «Solo 8 minuti per essere in volo» Video

ISTRANA (TREVISO) - Esercitazione interforze della Nato nella base dell'Aeronautica Militare del 51esimo Stormo di Istrana questa mattina, 12 dicembre. All'appello gli F4 dell'AM turca, sei F16 americani arrivati dalla base di Aviano per questa prima esercitazione interforze coordinata dal DACC di Poggio Renatico. Il comandante del 51esimo Stormo Emanuele Chiadroni sottolinea l'eccezionalità dell'evento e l'importanza per il territorio che fa di Istrana: «Testiamo le nostre capacità di ricezione e dà la possibilità ai nostri ragazzi di incrementare la preparazione che è fondamentale nel nostro lavoro - ha detto - In questo momento la base di Grosseto sta subendo dei lavori sulla pista quindi per circa 8 mesi la base di Istrana garantirà la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo del Nord e della Slovenia. Forte senso di responsabilità a tutti i livelli, il nostro lavoro è importante per tutti i cittadini». Poi aggiunge: «Otto minuti per essere in volo. La difesa aerea è qualcosa di istitivo e ogni pilota ha le proprie procedure perché sa che ha pochissimi minuti da quando è in ufficio a quando è su un velivolo.

Anche questo richiede tanto addestramento», ha sottolineato il comandante. (video di Paolo Calia)