Centenario dell’Aeronautica Militare, in 4mila per la corsa nella base di Istrana: «Evento ridimensionato per la tragedia di Torino»

ISTRANA (TREVISO) - Sfiora quota 4mila presenze la corsa del Centenario nella base militare del 51esimo Stormo di Istrana. Una corsa ridimensionata per portare rispetto difronte alla tragedia avvenuta nel pomeriggio di ieri, 16 settembre, all’aeroporto di Torino Caselle dove ha perso la vita una bimba di 5 anni nell’incidente aereo occorso da un velivolo delle Frecce Tricolori.

Una corsa benefica a sostegno della campagna “Un dono dal cielo” a favore dell’Associazione italiana ricerca cancro. Per questo motivo, dopo un’attenta analisi, come spiegato dal comandante Emanuele Chiadroni, la corsa non è stata annullata. «La ricerca non si ferma - ha detto - Ieri abbiamo avuto un evento tragico dove purtroppo una bambina ha perso la vita. Ci stringiamo tutti vicino alla famiglia, è stata una tragica fatalità e a tutti noi si stringe il cuore. Volevamo fermare questa corsa ma il fine ultimo è quello della beneficenza. Una run fatta in forma ridotta in memoria anche di questa bambina e per la beneficenza». Dopo l’alzabandiera, il minuto di silenzio e un assordante applauso per la piccola vittima. Poi il via alla corsa. Prima la partenza degli atleti agonisti per la 10km competitiva e poi di quelli non agonisti per la 5 e la 10 km. Tantissime le famiglie e i bambini presenti, anche insieme ai loro amici a quattro zampe.