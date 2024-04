Ovazione per Meloni che si candida alle Europee: Sono soldato e mi schiero in prima linea

(Agenzia Vista) Pescara, 28 aprile 2024 "Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni elettorali. Lo faccio perché a questo percorso europeo io ho dedicato molto impegno in questi anni, ancora prima di diventare presidente del Consiglio dei ministri e poi ancora di più una volta ricevuto questo grandissimo onore. Lo faccio perché voglio chiedere agli italiani se sono soddisfatti del lavoro che stiamo facendo in Italia, del lavoro che stiamo facendo in Europa. E lo faccio perché mi sono sempre considerata un soldato. I soldati quando devono non esitano a schierarsi in prima linea", le parole di Giorgia Meloni alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. / Youtube FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 14:05

